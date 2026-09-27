Danas sunčano i toplije: Na jugu i do 27 stepeni

Očekuje nas pretežno sunčano i toplije vrijeme, uz jutarnju maglu i temperaturu do 27 stepeni.

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U cijeloj BiH danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Jutarnja temperatura biće od 6 do 12 stepeni, na jugu zemlje do 15, dok će se najviša dnevna temperatura kretati između 19 i 24 stepena, a na jugu BiH lokalno će dostizati i 27 stepeni.

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Padavine se danas ne očekuju u većem dijelu zemlje.

U Banjaluci će danas biti pretežno vedro i sunčano. Jutarnja temperatura iznosiće oko 8 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 21 stepen.

Slično vrijeme očekuje se i u većem dijelu sjeverozapadne Bosne, uz svježe jutro i ugodne temperature tokom dana.

U Sarajevu će jutro biti svježe, uz oko 7 stepeni, dok će dnevna temperatura biti oko 20 stepeni. U Mostaru će biti znatno toplije, uz jutarnjih oko 14 i dnevnu temperaturu do 25 stepeni.

Stabilno i početkom naredne sedmice

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se i u ponedjeljak i utorak. U kotlinama Bosne i uz riječne tokove i tada će u prijepodnevnim satima biti moguća magla ili niska oblačnost.

Temperature će početkom naredne sedmice biti slične ili nešto više, a na jugu zemlje dnevne vrijednosti mogle bi dostizati 27 stepeni.

Stanje na putevima

na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske vozačima skreću pažnju i na moguće odrone, te savjetuju opreznu vožnju i poštovanje svih saobraćajnih propisa.

Zbog održavanja biciklističke trke, od 12.00 do 14.00 časova biće povremeno obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Goražde-Ustikolina-Foča.

Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača-Bijeljina radi privremenog priključenja na dionici granica Republika Srpska/Republika Srbija.

U toku je rehabilitacija dionice puta Dragotinja-Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH je zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoputa.

Na dionici autoputa Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izgradnje pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima nema čekanja, a iz AMS-a podsjećaju vozače da je do kraja septembra za saobraćaj otvoren prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.