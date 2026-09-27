Novo hapšenje Srba u Zubinom Potoku: Policija upala u kuće i privela devetoro ljudi

U Zubinom Potoku uhapšeno je devet Srba osumnjičenih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za KiM reagovala na hapšenja.

Izvor: EPA/Georgi Licovski

U Zubinom Potoku rano jutros uhapšeno je devet osoba zbog sumnje da su počinile ratne zločine protiv civilnog stanovništva.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je riječ o novom pritisku na srpsko stanovništvo u Ibarskom Kolašinu.

Prema zajedničkom saopštenju Specijalnog tužilaštva i Kosovske policije, akcija je sprovedena u okviru operacije pod kodnim nazivom "Dosije 23", koja je povezana sa slučajem "Grupa intelektualaca". Uhapšeni se sumnjiče za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Policija je oko šest časova ujutro ušla u kuće Srba u selima Drijen, Kaludra, Velji Breg, Crepulja i Ugljare.

Među privedenima je i 90-godišnji muškarac, koji je i ranije bio meta policijskih akcija.

Navode i da je među uhapšenima otac djeteta sa smetnjama u razvoju, kao i rođaci Srba koji su ranije bili privođeni.

Ove tvrdnje o načinu hapšenja i okolnostima privođenja za sada nisu potvrđene u javno dostupnom saopštenju Kosovske policije i Specijalnog tužilaštva.

Ta dva organa saopštila su da je akcija dio istrage o ratnim zločinima i da će detalje objaviti kada budu mogli da budu saopšteni javnosti.

Kancelarija za KiM: Cilj je zastrašivanje Srba

Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju tvrde da su uhapšeni ljudi koji više od dvije decenije žive u Zubinom Potoku.

Navode da su hapšenja dio šire politike pritiska na srpsko stanovništvo i tvrde da Priština slučaj ratnih zločina koristi za "stigmatizaciju i lov na sve preostale Srbe".

Dodaju da su njihovi predstavnici na terenu i da su u kontaktu sa porodicama uhapšenih kako bi im bila obezbijeđena pravna zaštita.

Akcija povezana sa slučajem "Grupa intelektualaca"

Operacija "Dosije 23" povezana je sa slučajem "Grupa intelektualaca". Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o istrazi ratnih zločina nad civilnim stanovništvom tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.

Hapšenja su uslijedila nakon što su tokom jula i avgusta na području Zubinog Potoka pronađene masovne grobnice, u kojima su otkriveni posmrtni ostaci najmanje 23 osobe.

Prema navodima AFP-a, istraga je povezana sa slučajem nestanka članova takozvane "Grupe intelektualaca".

Kancelarija za KiM, međutim, tvrdi da Priština hapšenjima pokušava da stvori "vještački balans" u vezi sa ratnim zločinima i da skrene pažnju sa postupaka koji se vode protiv bivših pripadnika OVK pred Specijalizovanim vijećima u Hagu.

Sa druge strane, kosovske institucije hapšenja predstavljaju kao dio istrage o ratnim zločinima.

Istraga je u toku, a više detalja o konkretnim sumnjama protiv devet uhapšenih za sada nije javno objavljeno.

(Blic/MONDO)