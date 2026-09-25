Skandal u Prištini: Kapiten "Kosova" slavio UČK zločince, cijeli stadion skandirao

Na utakmici između Kosova i Irske, kapiten Vedat Murići slavio je UČK, izazivajući skandal koji će zahtijevati reakciju UEFA.

Izvor: Visar Kryeziu/AP

UEFA će imati pune ruke posla pošto je na utakmici fudbalske reprezentacije tzv. Kosova i Republike Irske, koja je prethodne noći odigrana u Prištini, došlo do neviđenog skandala. Ne samo da su navijači domaće selekcije skandirali "UČK", odnosno podržali su albansku separatističku i militantnu organizaciju, isto to uradio je i njihov najbolji fudbaler Vedat Murići.

Nakon što je postigao gol u 83. minutu, koji je donio sva tri boda tzv. Kosovu, vidjeli smo da je Murići podigao majicu na kojoj je znak "UČK" (Oslobodilačka vojska Kosova). Pogledajte kako je to izgledalo:

Muriqi dedicates the goal to the Kosovo Liberation Army leaders.



Kosovo 1- 0 Irelandpic.twitter.com/xlk8NHnJ3D — Admirim (@admirim)September 24, 2026



Vedat Murići tražio je na ovaj način pravdu (?) za ratne zločince OVK-a koji su sredinom septembra osuđeni u Hagu; Hašim Tači je tako osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 25 godina, koliko je dobio i Jakup Krasnići, bivši portparol OVK i član direkcije za politička pitanja. Kadri Veselji, načelnik obavještajne službe OVK tokom sukoba, i kasnije šef obaveštajne službe tzv. Kosova, osuđen je na 18 godina. Redžep Seljimi, koji je u vreme koje optužnica obuhvata bio načelnik direkcije OVK za operacije, a kasnije glavni inspektor, osuđen je na ukupno 13 godina.

Zbog svega ovoga očekuje se reakcija UEFA koja zabranjuje bilo kakve političke poruke na svojim utakmicama, a ne samo da bi tzv. Kosovo trebalo da bude kažnjeno, nego i fudbaler koji je promovisao zločince.

U pitanju je Vedat Murići (32) koji inače igra za Fenerbahče, klub za koji nastupa i srpski reprezentativac Ognjen Mimović. Inače, Murići je planirao da se penzioniše iz reprezentacije ovog ljeta, ali su ga ubijedili da se odazove i za naredni ciklus Lige nacija i kvalifikacija za EP.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 UČK" skandiranje u Tirani celog stadiona Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)