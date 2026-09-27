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Devetorici Srba uhapšenih u Zubinom Potoku određeno zadržavanje: Sumnjiče ih za ratni zločin

Devetorici Srba uhapšenih u Zubinom Potoku određeno zadržavanje: Sumnjiče ih za ratni zločin

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Policija tzv. Kosova privela je devet osoba u Zubinom Potoku rano jutros.

Određeno zadržavanje devetorici Srba uhapšenih u Zubinom Potoku Izvor: Youtube/Kosovo Online/Screenshot

Devetorica Srba koja su rano jutros uhapšena u Zubinom Potoku, odlukom Specijalnog tužilaštva, zadržane su do 48 sati.

D.D., M.R., M.R., R.R., S.D., S.D., V.L., R.R. i D.D. sumnjiče se za izvršenje krivičnog djela "Ratni zločin protiv civilnog stanovništva".

Policijski istražitelji iz Direkcije za istragu ratnih zločina, uz podršku drugih jedinica policije "Kosova", sproveli su naloge za pretres na više lokacija na području opštine Zubin Potok, saopštilo je Tužilaštvo.

Tokom pretresa zaplijenjeni su sljedeći materijalni dokazi: mobilni telefoni, vojne knjižice, lovačka puška, novac u iznosu od 23 hiljade evra i 60 hiljada dinara.

Podsjetimo, nakon što je rano jutros u Zubinom Potoku uhapšeno devet osoba zbog sumnje da su počinili ratne zločine, oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, navodeći da je policijska akcija jutros oko šest sati sprovedena u selima Drijen, Kaludra, Velji breg, Crepulja, Ugljare.

"Sa ciljem da izvrši dodatni pritisak na Zubin Potok, protjera i zastraši preostali srpski narod u Ibarskom Kolašinu, Aljbin Kurti je jutros poslao svoje policijske falange da uhapse devet Srba pod izgovorom navodne umiješanosti u ratni zločin. Kurtijevi naoružani odredi upali su jutros oko šest sati, baš na Krstovdan, u kuće srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Velji breg, Crepulja, Ugljare i priveli devetoro Srba. Dok su ljudi spavali, probudila ih je policija koja je lomila vrata i sve pred sobom", navodi se u saopštenju.

(Kurir/Mondo)

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Kosovo Srbi hapšenje

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