Požar sa Prenja stigao nadomak mostarskog izletišta: Vatrogasci poručili samo jedno – "Katastrofa"

Požar sa planine Prenj spustio se u ponedjeljak poslijepodne u Hansko polje nadomak izletišta Rujište kod Mostara, dok se vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bore sa više veoma teških požara.

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Vatra, koja je proteklih nekoliko dana buktala na području između Bahtijevice i Ćesima na istočnim obroncima Prenja, nošena jakim vjetrom zahvatila je širi rejon i spustila se prema Rujištu.

Mostarska Profesionalna vatrogasna jedinica objavila je potresan video nadljudske borbe sa vaterenom stihijom uz samo jednu riječ: "Katastrofa".

Tokom dana najviše vatrogasnih snaga bilo je angažovano na obuzdavanju opasnog požara na sjevernoj strani planine Ljubuše prema Rami. Vatra je tu prijetila da se približi planini Vran i gustoj šumi, što je moglo izazvati nesagledive posljedice i katastrofu velikih razmjera.

Izuzetno teška situacija bilježi se i u okolici Konjica, gdje je i dalje aktivan požar sa sjeverne strane planine Crvanj prema kanjonu Neretve, uz već pomenuti požar kod Bahtijevice koji se proširio na Hansko polje, piše "Bljesak".

Prema posljednjim satelitskim očitavanjima Evropskog sistema za odbranu od šumskih požara, buktinja je registrovana i južno od Nevesinja, u blizini mjesta Udrežnje, što dodatno potvrđuje alarmantno stanje na terenu širom regije.