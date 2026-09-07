Helikopteri OS BiH od jutros gase požare u Bihaću i Drvaru

Helikopteri Oružanih snaga BiH od jutros gase požare u najugroženijim dijelovima Bihaća i Drvara, dok su snage na terenu i u Nevesinju i Trebinju.

Izvor: Oružane snage BiH

Helikopteri Oružanih snaga BiH su rano jutros otpočeli gašenje požara u najugroženijim dijelovima Bihaća i Drvara.

Pripadnici Oružanih snaga BiH pomažu i u gašenju požara sa kopna u Nevesinju, Trebinju, Mrkonjić Gradu i Bihaću.

Helikopterske posade su juče na gašenju požara djelovale oko 16 časova i izbacile 19.000 litara vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Izvor: Oružane snage BiH

"Resursi Oružanih snaga su već pet sedmica kontinuirano angažovani na gašenju požara u svim dijelovima BiH", podsjetili su iz Ministarstva.