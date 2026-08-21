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Oružane snage BiH nastavljaju podršku pri gašenju požara: Odobren zahtjev za Goražde i Pale

Oružane snage BiH nastavljaju podršku pri gašenju požara: Odobren zahtjev za Goražde i Pale

Autor Haris Krhalić
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Oružane snage BiH nastavljaju sa gašenjem požara u Bosanskom Grahovu, Nevesinju, Goraždu i Palama u FBiH.

Pripadnici OS BiH gase požar Izvor: Facebook/Ministarstvo odbrane BiH

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavili su intenzivne aktivnosti na gašenju požara na više lokacija širom zemlje, pružajući neophodnu pomoć civilnim organima i stanovništvu u složenim uslovima, poručili su iz Ministarstva odbrane BiH.

Nakon angažmana u rejonima Bosanskog Grahova, na planini Plješevica kod Bihaća, na Grmeču u opštini Bosanski Petrovac i u Nevesinju, vojska nastavlja djelovanje u skladu sa procjenama i potrebama nadležnih službi.

Posada Prvog helikopterskog skvadrona angažovana je na gašenju požara u rejonu opštine Bosansko Grahovo, dok su na nevesinjskom požarištu direktno na terenu angažovana 22 pripadnika vojske.

Na osnovu naredbe ministra odbrane, odobrena je i upotreba resursa na širem području grada Goražda i opštine Pale u FBiH, gdje djelovanje helikoptera direktno zavisi od meteoroloških i bezbjednosnih uslova.

Posada Drugog helikopterskog skvadrona izvršila je izviđanje požarišta na području Goražda i Pala u FBiH, ali kako je vatrena stihija zahvatila minsko polje, iz bezbjednosnih razloga upotreba helikoptera na tom lokalitetu trenutno nije moguća.

Vojne posade nalaze se u stanju pripravnosti i intervenisaće čim se stvore sigurni uslovi za djelovanje, potvrdili su iz Oružanih snaga BiH.

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Oružane snage BiH - OS BiH Požari

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