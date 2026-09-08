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Nakon proglašenja prirodne nesreće u Prekaji: Vatrogasne ekipe iz Banjaluke i Laktaša kreću u Drvar

Nakon proglašenja prirodne nesreće u Prekaji: Vatrogasne ekipe iz Banjaluke i Laktaša kreću u Drvar

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vatrogasne jedinice iz Banjaluke i Laktaša odazvale su se pozivu za pomoć u gašenju požara u opštini Drvar koji je uputila načelnik ove lokalne zajednice Dušica Runić.

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Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je Srni da iz Laktaša u Drvar kreće jedno vatrogasno vozilo sa trojicom vatrogasaca.

Šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice grada Banjaluka Dragan Babić rekao je da su kamion za gašenje požara, četiri vatrogasca i 10 naprtnjača spremno da krene u Drvar.

"Spremni smo da krenemo, samo čekamo da nam iz Drvara kažu da li im možda treba još nešto od opreme da pošaljemo", rekao je Babić Srni.

Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, a trenutno je u selu Poljice vatra na 500 metara od kuća, rekla je Srni načelnik opštine Dušica Runić.

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Drvar požar

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