"Nismo vidjeli nijedno vatrogasno vozilo": Dramatično u Crnoj Gori, veliki požari gutaju šumu, gust dim prekrio puteve

Vatra je zahvatila više lokacija na području Šavnika, dok gust dim ozbiljno smanjuje vidljivost na putevima. Očevidac tvrdi da tokom prolaska kroz ugroženo područje nije vidio vatrogasna vozila ni organizovanu akciju gašenja.

Izvor: Instagram/podgoricki_vremeplov/Printscreen

Uznemirujući prizori i dramatične vijesti stižu iz Crne Gore, gdje su na području Šavnika zabilježeni veliki šumski požari koji bez milosti gutaju prirodne predjele i šumu.

Gust dim se velikom brzinom širi iznad ugroženog terena, dok se na pojedinim dionicama puta, usljed nesnosne magle od dima, okolni prostor jedva može razaznati, što predstavlja ogromnu opasnost za sve vozače.

Jedan od očevidaca ovog ekološkog i bezbjednosnog košmara, koji se vraćao sa Žabljaka, zabilježio je trenutno stanje na terenu, a njegovo svjedočenje i video-snimak podijeljeni su na popularnoj Instagram stranici "Podgorički vremeplov". Prizori opustošenih površina i vatrene stihije ostavili su izuzetno težak utisak na njega.

Prema riječima ovog čitaoca, situacija na ugroženom području je izuzetno ozbiljna. Aktivna vatra se može vidjeti na više različitih lokacija, dok su pojedini dijelovi terena već potpuno zahvaćeni požarom i pretrpjeli su ogromnu materijalnu i ekološku štetu.

"Na sve strane gori vatra. Ogromni požari, a veliki dio područja je već izgorio", prenosi svjedok uznemirujuće detalje sa lica mjesta.

On dodaje da je prizor koji je zatekao izuzetno bolan i da je tužno gledati kako plamen bez ikakve kontrole guta šumu i uništava prirodna bogatstva ovog dijela Crne Gore.

Pored same jačine vatre, ono što je ovog vozača najviše frapiralo i porazilo tokom puta kroz požarom zahvaćeni Šavnik jeste navodni izostanak reakcije nadležnih na terenu. Kako on tvrdi, tokom cijelog puta nije uspio da vidi nikakvu organizovanu akciju gašenja niti kontrole požara.

"Ono što me najviše poražava jeste to što cijelim putem nisam vidio nijedno vatrogasno vozilo, niti bilo kakvu ozbiljniju akciju kako bi se požar stavio pod kontrolu i spriječila još veća šteta", ogorčen je ovaj očevidac koji je apelovao na reakciju nadležnih.

Na dramatičnim snimcima koji kruže društvenim mrežama jasno se vidi da požari ne ugrožavaju samo floru i faunu, već predstavljaju i direktnu opasnost za bezbjednost drumskog saobraćaja. Velike količine gustog dima nadvile su se nad samim kolovozom, zbog čega je na određenim dionicama puta vidljivost svedena na minimum. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez prilikom prolaska ovim dijelom zemlje.

Šumski požari tokom ljetnjih mjeseci predstavljaju stalnu i izuzetno ozbiljnu opasnost, naročito u periodima ekstremno visokih temperatura i dugotrajnog sušnog vremena, koji omogućavaju vatri da se nezaustavljivo širi.

Zbog toga se upućuje hitni apel svim građanima i turistima da budu maksimalno oprezni, da ni pod kojim uslovima ne pale vatru na otvorenom prostoru i da svaki, pa i najmanji uočeni požar odmah prijave nadležnim službama kako bi se blagovremeno reagovalo i spriječilo dalje širenje vatrene stihije.