Uhapšena dvojica policajaca u Crnoj Gori: Fotografisali tijelo mrtvog Rusa i slali slike

Zbog sumnje da su neovlašćeno fotografisali tijelo ruskog državljanina Mihaila Šabunjina i snimak proslijedili dalje, nakon čega je završio na Telegramu, uhapšena su dva crnogorska policajca.

Izvor: Pensioner/Natalya Volchenkova/Shutterstock/Uprava policije Crne Gore

Dvojica policijskih službenika, Nikola Dragićević i Nikola Vilić, uhapšena su zbog sumnje da su neovlašćeno postupali sa fotografijom tijela ruskog državljanina Mihaila Nikolajeviča Šabunjina (30), koji je nakon trostrukog ubistva u Danilovgradu izvršio samoubistvo u Herceg Novom.

Kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović, Dragićević, policajac iz Herceg Novog, sumnjiči se da je fotografisao tijelo Šabunjina na mjestu događaja, a potom fotografiju proslijedio kolegi Viliću iz Kotora.

Dvojica policajaca sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja u sticaju sa težim oblikom krivičnog djela neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. Slučaj je otkriven nakon što su na jednom Telegram kanalu objavljeni detalji istrage i fotografije tijela Šabunjina.

Unutrašnja kontrola policije sprovela je istragu, tokom koje su prikupljena obavještenja od dvojice policajaca i izvršeni pretresi na više lokacija u Herceg Novom, Kotoru i Nikšiću.

Nakon prikupljenih dokaza, Dragićević i Vilić su uhapšeni i privedeni tužiocu, koji im je odredio zadržavanje. Potom su saslušani pred sudijom za istragu, a odluka o daljem postupanju se očekuje. Iz MUP-a su saopštili da se istraga nastavlja kako bi se utvrdilo da li su u neovlašćeno postupanje sa fotografijama bile uključene i druge osobe.

Dodaje se da će javnost, u skladu sa interesom istrage i zakonskim ograničenjima, biti blagovremeno obavještavana o daljem toku i rezultatima aktivnosti u ovom predmetu.

Posljednji dani prije masakra

Dan prije zločina Šabunjin je proveo na rijeci Zeti sa nekoliko mladića. Kada se rastao od njih, ostavio im je broj telefona i otišao sa crnim rancem. Samo dan kasnije isti ti mladići prepoznali su ga na fotografijama iz vijesti o potrazi za osumnjičenim za trostruko ubistvo i obavijestili policiju.

Šabunjin je tog dana došao na strelište "Češka zbrojevka" u selu Strahinjići, gdje je, prema dosadašnjim informacijama, ubio trojicu zaposlenih, Nemanju Kapora (20), Petra Globarevića (24) i Momira Radonjića (67). Nakon toga ukrao je oružje i municiju, kao i automobil jedne od žrtava, i pobijegao, javljaju Vijesti.

Ključni trag policiji je dao i taksista koji ga je prevezao ka Herceg Novom. Šabunjin mu je kao zalog ostavio pasoš i telefon, obećavajući da će vožnju platiti kasnije. Vozač je o tome obavijestio policiju.

Potraga je trajala do ranih jutarnjih sati, kada je Šabunjin lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom. Tokom policijske akcije počinio je samoubistvo.



