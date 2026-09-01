Glumio mušteriju, pa počinio masakr: Otkriveno kako je ubica iz Danilovgrada upao u klopku

Ruski državljanin je na strelištu kod Danilovgrada iskoristio povjerenje radnika, hladnokrvno ubio instruktora i još dvojicu mladića, ukrao municiju i vozilo, i pobjegao prije dolaska policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je za RTCG da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak jer se nije znao motiv ubistva, kao ni izvršilac koji je imao prednost jer je pobjegao prije nego što je policija otkrila tijela.

Šćepanović je u Jutarnjem programu TVCG rekao da je ruski državljanin Mihail Šabunjin prvo ubio najiskusnijeg instruktora u streljani, a zatim dva mladića. Trostruki ubica, prema dosadašnjim saznanjima, nije imao kriminalni dosije, a ANB je zatražila međunarodne provjere kako bi se napravio profil ubice. Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju.

Šćepanović je za TVCG rekao da nijedan policajac nije povrijeđen prilikom rafala koji je Šabunjin ispalio na službenike policije. Istakao je da je zadatak policije bio kompleksan iz razloga što se nije znao motiv ni izvršilac. Posebno je izazovno bilo to što je ubica imao prednost u odnosu na policiju kada je pobjegao sa mjesta zločina. Ipak, njegov identitet utvrđen je za sat vremena.

"Radilo se o nepredviđenom događaju koji se nije mogao spriječiti, niti se mogla utvrditi potencijalna opasnost pogotovo iz razloga što je nakon sprovedene kriminalističke obrade utvrđeno da je osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24. avgusta, da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio povjerenje radnika, zaposlenih na strelištu, i bez ikakvog povoda, što se moglo odmah vidjeti na licu mjesta preko nadzornih kamera, lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio dva lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju. Nakon toga je uzeo određenu količinu municije, uzeo vozilo i odvezao se u nepoznatom pravcu", rekao je on.

Istakao je da je Šabunjin više puta ulazio u Crnu Goru i prijavio boravište kod stanodavca kod kojeg je odsjeo.

"Nemamo informacije da je imao kriminalni dosije. ANB je zatražila međunarodne provjere da vidimo o kakvom profilu se radi. Čim budemo uradili profil, obratićemo se javnosti", rekao je on.

Dodao je da je važno da otkriju motiv i uzrok krivičnog djela.

"Da otkrijemo koje su okolnosti uticale na izvršioca da izvrši krivično djelo prema radnicima zaposlenim u strelištu 'Češka zbrojevka', uzimajući u obzir da se radi o ljudima koji nemaju nikakav dosije, već se radi o normalnim, poštenim građanima koji su radili na tom strelištu u ulozi instruktora i ljudi koji su pružali logistiku na tom strelištu", rekao je Šćepanović.

Prilikom potjere u naselju Topla napravljena je taktička potkovica, ograničeno je kretanje napadaču i doveden je u bezizlaznu situaciju.

"Prilikom pucnjave na policiju nije došlo do povrede nijednog službenika. Koristili smo taktičku zaštitnu opremu. Pripadnici Specijalne jedinice policije bili su na prvoj liniji, u drugom ešalonu bili su pripadnici Posebne jedinice policije, Regionalnog centra Jug i granične policije, tako da je taktička postavka službe bila na visokom nivou. Meta je bila u takvoj situaciji da se moralo okončati upotrebom vatrenog oružja policije prema njemu, ali je on uspio da izvrši samoubistvo na licu mjesta", rekao je direktor policije.

Obruč oko ubice bio je takav da je mogao samo da se preda ili da bude likvidiran, ali je on odlučio da izvrši samoubistvo, rekao je Šćepanović.

Naglasio je da je strelište "Češka zbrojevka" civilno strelište na kojem su zaposlena stručna lica.

"Juče smo imali opasne izjave pojedinaca koji su ukazivali na anomalije oko Zakona o oružju, a znate da na strelištu postoji sef za oružje koje se distribuira kandidatima i da je u takvim okolnostima ruski državljanin lišio života najiskusnije ljude, pogotovo instruktora kojeg je prvog lišio života, a zatim druga dva lica. Ovdje treba napraviti razliku između Zakona o oružju i njegove primjene, koja treba da unaprijedi stanje bezbjednosti, i nepredvidive situacije", rekao je direktor policije.