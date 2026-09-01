Trostruki ubica iz Danilovgrada izvršio samoubistvo: Pucao na policiju, pa presudio sebi

Ruski državljanin, osumnjičen za trostruko ubistvo u Danilovgradu, je izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog.

Izvor: Instagram/streliste_ceska_zbrojovka /Uprava policije Crne Gore

Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu, ruski državljanin Mihail Šabunjin (30), izvršio je samoubistvo u šumi kod naselja Topla u Herceg Novom, saznaju "Vijesti" od direktora Uprave policije Crne Gore Lazara Šćepanovića. Njega je policija prethodno locirala u Herceg Novom nakon što je taksijem uspio da dođe iz Podgorice do tog grada.

"Osumnjičenog za trostruko ubistvo locirali su pripadnici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbednosti 'Jug' i drugih specijalizovanih sastava policije su locirali i izolovali aktivnu pretnju, trostrukog ubicu Mihaila Šabunjina koji je nakon što je opkoljen od strane policije otvorio vatru na policiju i izvršio samoubistvo", objasnio je Šćepanović.

Pucao na policiju, pa sebi u glavu

Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu je lociran oko 3.35 časova u šumi kod naselja Topla u Herceg Novom. Pucao je na policiju kada su ga opkolili nakon čega je izvršio samoubistvo tako što je pucao sebi u glavu.

"Danas su oko 03.35 časova iza ponoći, službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug' i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali i izolovali aktivnu pretnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Šabunjina (30), državljanina Ruske Federacije. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja. Službenici Uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja celokupne situacije", navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore.

Ko je osumnjičen za trostruko ubistvo u Danilovgradu?

Ruski državljanin Mihail Šabunjin je osumnjičen da je počinio trostruko ubistvo u streljani u Danilovgradu. Sumnja se da je nakon zločina pobegao automobilom marke “Seat kordoba” registarskih tablica PG AC 472, vozilom jednog od ubijenih.

Da podsjetimo, u streljani “Češka zbrojevka” u ponedjeljak 31. avgusta oko 17 časova pronađena su tela tri muškarca - P.G. (24) i N.K. (20) iz Podgorice i M.R. (67) iz Danilovgrada. Premijer Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da je Vlada Crne Gore proglasila dane žalosti 1. i 2. septembra.