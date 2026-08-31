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Tri muškarca pronađena mrtva na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu

Tri muškarca pronađena mrtva na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Tijela tri muškarca pronađena su na strelištu “Češka zbrojevka” u Danilovgradu. Policija utvrđuje okolnosti upotrebe vatrenog oružja i smrti.

Tri muškarca pronađena mrtva na strelištu u Danilovgradu Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Tijela tri muškarca pronađena su danas na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad oko 17 časova vlasnik strelišta M.J. obavijestio je da je na toj lokaciji zatekao tijela.

"Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mjere i radnje, s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ova tri lica", saopštili su iz policije.

Nakon kriminalističke obrade lica mjesta, utvrđivanja identiteta stradalih i sprovođenja mjera prvog zahvata, javnost će, kako je navedeno, biti blagovremeno obaviještena, prenijela je Radio-televizija Crne Gore.

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Tagovi

Crna Gora mrtvi tijela streljana

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