Jeziva tragedija u Crnoj Gori: Dvije sestre pronađene mrtve u snijegu, uzrok smrzavanje?

Tragičan događaj potresao je selo Barice u Crnoj Gori, gdje su dve starije sestre, A. Z. (85) i J. Z. (86), pronađene mrtve u snijegu u blizini svoje kuće koja nije imala ni struju ni vodu

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Dvije starije žene pronađene su mrtve u snijegu. Njihova tijela nađena su u selu Barice u opštini Bijelo Polje u Crnoj Gori. Naložena je obdukcija, iako nije bilo tragova nasilja. U pitanju su dvije sestre, a pronađene su blizu kuće u kojoj nisu imale ni struju ni vodu. Uzrok smrti je vjerovatno smrzavanje.

Policija u Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje je danas oko 11 sati obaviještena da su u selu Barice, na granici između opština Mojkovac i Bijelo Polje, pronađena tijela ženskih osoba A. Z. (85) i J. Z. (86).

"Izlaskom na lice mjesta od strane službenika kriminalističke policije OB Bijelo Polje i OB Mojkovac, zatečena su tijela na udaljenosti oko 20 metara od kuće u kojoj su živjele same", saopšteno je Analitici.

Izvršen je pregled tijela i nisu konstatovane bilo kakve povrede niti tragovi nasilja.

"Lice mjesta i tijela su kriminalistički i tehnički obrađeni, dok je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvi u Bijelom Polju naložio je da se tijela pošalju na obdukciju", saopšteno je nezvanično.

Mrtve sestre su zatekli članovi porodice koji su danas pošli u obilazak.