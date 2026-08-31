Trostruko ubistvo u Danilovgradu: Policija traga za naoružanim ubicom, građanima poručeno da ostanu kod kuće

Troje zaposlenih na strelištu “Češka zbrojevka” ubijeno je u Danilovgradu. Policija traga za naoružanim počiniocem i poziva građane da ostanu u svojim domovima.

Izvor: Vijesti.me/Printscreen

Uprava policije Crne Gore traga za naoružanim počiniocem trostrukog ubistva koje se dogodilo na strelištu “Češka zbrojevka” u okolini Danilovgrada, a građanima je upućen apel da ostanu u svojim domovima dok osumnjičeni ne bude stavljen pod kontrolu.

Prema informacijama koje je saopštila policija, život su izgubili P. G. (24) iz Podgorice, M. R. (67) iz Danilovgrada i N. K. (20) iz Podgorice, koji su bili zaposleni na strelištu.

Policija sumnja da je osumnjičeni nakon ubistva pobjegao sa mjesta zločina i da je i dalje naoružan.

“Uzimajući u obzir da se izvršilac naoružan udaljio sa lica mjesta, te da predstavlja opasnost, pozivamo građane da ostanu u svojim kućama dok policija izvršioca za kojim traga ne stavi pod kontrolu, te da budu oprezni u komunikaciji sa nepoznatim licima i da svako sumnjivo ponašanje prijave najbližoj policijskoj stanici”, saopštila je Uprava policije.

Osumnjičeni navodno iznajmio oružje

Prema prvim informacijama, osoba za kojom policija traga danas je iznajmila oružje na strelištu.

Prema saznanjima “Vijesti”, ubijena su tri instruktora. Policija trenutno obavlja kriminalističku obradu i izuzima snimke nadzornih kamera sa strelišta, koje bi mogle pomoći u utvrđivanju okolnosti događaja i identifikovanju osumnjičenog.

Policija je najavila da će, nakon prikupljanja potrebnih informacija, objaviti fotografiju i opis osobe za kojom traga.

Angažovane jake policijske snage

U potragu za osumnjičenim uključene su Specijalna jedinica policije i Posebne jedinice policije.

“Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova. Preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvjetljavanja događaja”, naveli su iz Uprave policije.

Policija je prethodno saopštila da je vlasnik strelišta oko 17 časova obavijestio dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad da je na lokaciji zatekao beživotna tijela tri osobe.

“Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mjere i radnje, u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ova tri lica”, saopšteno je.

Nakon kriminalističke obrade mjesta događaja, utvrđivanja identiteta stradalih i sprovođenja mjera prvog zahvata, javnost će biti blagovremeno obaviještena o novim informacijama.

Potraga za osumnjičenim je u toku, a policija apeluje na građane da budu posebno oprezni i da svaku sumnjivu aktivnost odmah prijave.

(MONDO/Vijesti.me)