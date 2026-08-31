Državljanin Rusije osumnjičen za trostruko ubistvo u Danilovgradu (Foto)

Policija provjerava da li je nakon počinjenih ubistava on pobjegao vozilom "seat kordoba". Vozilo je vlasništvo oca jednog od ubijenih

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija traga za ruskim državljaninom Mihailom Šabunjinom (30) zbog sumnje da je danas u Danilovgradu počinio trostruko ubistvo.

Policija provjerava da li je nakon počinjenih ubistava on pobjegao vozilom "seat kordoba" PG AC 472, pišu podgoričke Vijesti.

Vozilo je vlasništvo oca jednog od ubijenih.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Sumnja se da je Šabunjin danas upotrebom vatrenog oružja života lišio Petra Globarevića (24) iz Podgorice, Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada i Nemanju Kapora (20) iz Podgorice, zaposlene na strelištu "Češka zbrojevka" u okolini Danilovgrada.

Policija intenzivno radi na pronalasku i lišenju slobode osumnjičenog.

"Pozivamo građane da, ukoliko posjeduju podatke o osumnjičenom licu ili primijete navedeno lice, podatke o smještaju i kretanju ovog lica prijave Upravi policije na besplatni policijski broj 122, putem aplikacije Policija CG (Virtuelna policijska stanica) ili na bilo koji drugi način. Informacije o licu se policiji mogu dati i anonimno. Molimo građane da pomognu u lociranju ovog lica, uz napomenu da svako skrivanje informacija o licu koje se potražuje predstavlja krivično djelo", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije upozorila je građane da ostanu u svojim domovima dok tragaju za osumnjičenim naoružanim počiniocem trostrukog ubistva.