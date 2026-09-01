Propao mu plan za bijeg jer nije imao novac za taksi: Ovako je trostruki ubica iz Danilovgrada završio u šumi

Ruski državljanin Mihail Šabunjin (30), osumnjičen za trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu, izvršio je samoubistvo u šumi iznad Herceg Novog nakon što mu je propao pokušaj bjekstva jer nije imao novca da plati taksi.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Tridesetogodišnji Mihail Šabunjin iz Rusije, osumnjičen za trostruko ubistvo na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu, nakon zločina je pobjegao ukradenim automobilom, a potom taksijem stigao do Herceg Novog. Međutim, nije imao novca da plati vožnju, pa mu je taksista oduzeo pasoš i mobilni telefon.

Šabunjin je lociran u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla, a u trenutku hapšenja otvorio je vatru na policiju, a potom i pucao sebi u glavu.

On je juče na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu ubio tri čovjeka - dvadesetogodišnjeg Nemanju Kapora iz Podgorice, njegovog četiri godine starijeg sugrađanina Petra Globarevića i Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada.

Sva trojica radila su na strelištu na kom je Šabunjin juče izvršio ubilački pohod. Prema saznanjima "Vijesti", ubica je prvo, nešto prije 17 sati, na terenima za gađanje, ispalio više hitaca u instruktora na strelištu - Globarevića, a potom mu pucao u glavu.

Odmah potom vratio se u dio koji je predviđen za iznajmljivanje oružja i usmrtio Radonjića, onda i najmlađu žrtvu - Kapora. U svu trojicu ispalio je više projektila, rečeno je listu.

Vlasnik strelišta preživio

Prema istim informacijama, krvavi pir tridesetogodišnjeg ubice preživio je vlasnik strelišta, koji je spavao u jednoj od prostorija. Izvor uključen u istragu rekao je "Vijestima" da je osumnjičeni ubica juče pucao iz dva oružja, sa obje ruke. Nije precizirao da li je to činio tokom zločina, ili su nadzorne kamere zabilježile dok je vježbao.

Nakon zločina, Šabunjin je ukrao automobil "seat kordoba", crne boje, registarskih tablica PG-AC472, kojim je pobjegao do nadomak Podgorice. Iz strelišta je prethodno ukrao nekoliko komada oružja i više komada municije.

Uprava policije zvanično je upozorila građane da je izvršilac naoružan pobjegao, da predstavlja opasnost i pozvala ih da ostanu u svojim kućama dok policija ne stavi pod kontrolu izvršioca za kojim traga:

"Te da budu oprezni u komunikaciji sa nepoznatim licima i da svako sumnjivo ponašanje prijave najbližoj policijskoj stanici... Na pronalasku izvršioca angažovane su jake policijske snage - Specijalna jedinica policije i Posebne jedinice policije. Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova. Preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvjetljavanja događaja", kazali su iz UP-a.

Nešto kasnije poslali su i fotografije osumnjičenog, od kojih je jedna sa nadzornih kamera strelišta.

Vidi opis Propao mu plan za bijeg jer nije imao novac za taksi: Ovako je trostruki ubica iz Danilovgrada završio u šumi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram/streliste_ceska_zbrojovka Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram/streliste_ceska_zbrojovka Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 5 5 / 5

I ranije dolazio na strelište

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da je osumnjičeni za trostruko ubistvo i prethodnih dana boravio na strelištu u Danilovgradu i da se radi o opasnoj osobi, koja je sa sobom ponijela vatreno oružje i municiju. Šćepanović je novinarima kazao da je trostruko ubistvo izvršeno juče oko 16 sati i 45 minuta i da je osumnjičeni, nakon što je izvršio gađanje na strelištu, ušao u objekat i ubio tri osobe.

"Nakon toga je upotrijebio vozilo jednog od stradalih i pobjegao u nepoznatom pravcu", kazao je Šćepanović, dodajući da preduzimaju mjere i radnje kako bi locirali osumnjičenog.

"Radi se o opasnom licu koje je sa sobom ponijelo određeni broj komada municije i vatreno oružje. Potencijalna je opasnost, aktivna je prijetnja. Svi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje", poručio je Šćepanović.

On je kazao da je blokirana granica i svi gradovi, granični prelazi i aerodromi.

"Uradićemo sve da ovu osobu stavimo pod kontrolu i utvrdimo motiv i razlog zbog čega je izvršila ovo teško ubistvo", rekao je Šćepanović.

On je kazao da se osumnjičeni, prema informacijama od građana, u nedjelju kretao na području rijeke Zete, kao i da je primijećen u određenim objektima.

Šćepanović je naveo da je osumnjičeni autobusom došao u Crnu Goru, u kojoj je boravio u više navrata.

"Ne vodi se u evidencijama. Imamo određene prijave gdje je boravio", dodao je Šćepanović.

Planinario i šetao pored Zete

Nakon što je policija objavila fotografije osumnjičenog, toj bezbjednosnoj instituciji stiglo je više prijava od ljudi koji su ga prethodnih dana gledali na teritoriji Danilovgrada.

Među onima koji su pozvali policiju su i osobe koje su ga vidjele dan ranije na obali rijeke Zete, ali i mještani Pješivaca kuda je, kako se sumnja, planinario. Policija je sinoć, u koordinisanoj akciji sa operativcima Agencije za nacionalnu bezbjednost, ustanovila da se Šabunjin nalazi u Herceg Novom, saznaju "Vijesti".

To je potvrđeno i nakon informacije da se trostruki ubica od Rogama, gdje je pronađen automobil kojim je pobjegao, taksijem odvezao do te primorske opštine.

Kasno sinoć UP je zvanično saopštila da se, na osnovu dokaza kojima raspolažu, osumnjičeni nalazi na teritoriji opštine Herceg Novi:

"Zbog čega su na ovom području angažovane jake policijske snage, uključujući pripadnike Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug', Posebne jedinice policije i Specijalne jedinice policije, uz podršku helikoptera Vojske Crne Gore koji se koristi za dislociranje pripadnika Specijalne jedinice policije, kao i uz korišćenje raspoložive savremene tehničke opreme i drugih kapaciteta. Uprava policije intenzivno radi na preciznom lociranju i lišenju slobode osumnjičenog, a prema do sada prikupljenim podacima, osumnjičeni je iz Podgorice do Herceg Novog prevezen taksi vozilom", kazali su iz UP.

Oglasio se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović se takođe oglasio o trostrukom zločinu u Danilovgradu. Izjavio je saučešće porodicama uz nadu da će počinilac biti uhapšen uskoro.

"U trenutku kada riječi teško mogu opisati bol, tugu i prazninu koja je ostala iza njih, porodicama, prijateljima i svima koji su ih poznavali upućujem iskreno i najdublje saučešće. Nijedna riječ ne može ublažiti ovakav gubitak, ali želim da znaju da u ovim najtežim trenucima nisu sami. Neka stradali počivaju u miru, a njihovim porodicama Bog da podari snagu i utjehu da izdrže bol koju je teško i zamisliti", izjavio je Milatović.

Dan žalosti

Premijer Crne Gore Milojko Spajić saopštio je sinoć na svom "X" profilu da će 1. i 2. septembar biti proglašeni za dane žalosti u Crnoj Gori zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu. U strelištu "Češka zbrojevka" danas oko 17 časova pronađena su tijela P.G. (24) i N.K. (20) iz Podgorice i M.R. (67) iz Danilovgrada.

"Duboko sam potresen tragedijom u Danilovgradu u kojoj su nastradali zaposleni u strelištu 'Češka zbrojevka' Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. U ovom teškom trenutku, njihovim porodicama i prijateljima upućujem svoje najiskrenije saučešće i učestvujem u njihovom bolu.

U komunikaciji sa ministrom unutrašnjih poslova i direktorom Uprave policije dobio sam uvjeravanja da nadležni organi svim raspoloživim kapacitetima rade na rasvjetljavanju okolnosti ove tragedije i lociranju počinioca. Očekujem da u najkraćem roku bude priveden pravdi. Zbog tragedije Vlada će donijeti Odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odložen za četvrtak, 3. septembar", naveo je sinoć.