Mladići se družili sa trostrukim ubicom iz Danilovgrada: Otkrili kako se ponašao dan prije zločina

Grupa mladića provela dan na obali rijeke Zete dan prije zločina u Danilovgradu sa Rusom koji je osumnjičen za trostruko ubistvo u streljani.

Izvor: Instagram/streliste_ceska_zbrojovka /Uprava policije Crne Gore

Cijeli region je i dalje u šoku nakon stravičnog zločina koji se dogodio u Danilovgradu u Crnoj Gori kada je ruski državljanin Mihail Šabunjin ubio tri muškarca u streljani "Češka zbrojevka" u Danilovgradu nakon čega je bio u bjekstvu nekoliko sati i na kraju je tokom noći ponedjeljka na utorak 1. septembra izvršio samoubistvo u šumi kod Herceg Novog nakon napada na policiju. Grupa mladića je provela nekoliko sati sa osumnjičenim Šabunjinom dan prije zločina na obali rijeke Zete, oni su sve o tome otkrili u razgovoru za crnogorski portal "Dan".

Ovi mladići su policiji dostavili fotografiju ubice i njegov broj telefona koji im je dao tog dana. Otkrili su da je Šabunjin često volio da provodi vrijeme na obali rijeke Zete.

"U prolazu je počeo da nam se javlja, rekao je da je Rus. Išao je u Herceg Novi, pa stopirao ili prevozom dolazio povremeno da se kupa u Zeti.

Dan pred zločin smo se kao i cijelo ljeto družili na obali Zete. Pojavio se, prišao nam je.

U tom momentu stigla nam je hrana i iz čistog gostoprimstva pozvali smo ga da jede s nama, jer smo ga gledali i prethodnih dana i nismo znali ima li šta da jede i pije... Rekao nam je pravo ime i prezime.

U početku smo se šalili s njim, ali smo ubrzo vidjeli da je osobenjak, previše hladan, samo se smiješkao. Međutim, ništa nije slutilo da može da se desi bilo kakva tragedija.

Popio je piće s nama i otišao poslije oko sat vremena. Kroz priču nam je rekao da je smješten u Herceg Novom, a da spava u šatoru blizu Zete.

Ostavio je i broj telefona i otišao s nekim crnim ruksakom. Nismo mogli ni da naslutimo da se može desiti ovakva tragedija. Da jesmo, uradili bismo sve da ga spriječimo, ali se nadamo da su informacije koje smo dali nadležnima pomogle da ga lociraju i spriječe da nastavi krvavi pir", ispričali su mladići.

Pucao na policiju, pa sebi u glavu

Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu je lociran oko 3.35 časova u šumi kod naselja Topla u Herceg Novom. Pucao je na policiju kada su ga opkolili nakon čega je izvršio samoubistvo tako što je pucao sebi u glavu.

“Danas su oko 03.35 časova iza ponoći, službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug' i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali i izolovali aktivnu prijetnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Šabunjina (30), državljanina Ruske Federacije. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja. Službenici Uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja cjelokupne situacije”, navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore od utorka 1. septembra.