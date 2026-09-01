"Bila sam na par metara od mjesta zločina": Influenserka podijelila fotografiju sa ubijenim mladićima iz Crne Gore

Influenserka Sara Bero emotivno se oprostila od trojice mladića ubijenih u Crnoj Gori.

Izvor: Instagram/berosara_official

U tragičnom incidentu koji se dogodio u ponedjeljak, 31. avgusta, život su izgubila trojica radnika strelišta:Nemanja Kapor (20) i Petar Globarević (24) iz Podgorice, kao i Momir Radonjić (67) iz Danilovgrada. Na njih je pucao ruski državljanin, koji je prilikom policijske akcije hapšenja kod Herceg Novog izvršio samoubistvo.

Od stradalih se na društvenim mrežama emotivno oprostila influenserka Sara Bero, koja je često posjećivala to strelište. Uz zajedničku fotografiju sa ubijenima, otkrila je i da se neposredno prije ovog stravičnog zločina nalazila u neposrednoj blizini tog mjesta.

Izvor: Instagram/berosara_official

"Loše sam, prvo zbog svega što se desilo danas, a samo nekoliko sati prije toga, bila sam na bukvalno par metara od mjesta zločina...", napisala je potresena Sara.

Inače, "Zvezda Granda" Rajo Simonović potresen je tragedijom koja se dogodila u Crnoj Gori gdje je izvršeno trostruko ubistvo.

"Poznavao sam te momke i ja se inače rekreativno bavim streljaštvom. Išao sam u tu streljanu često, Bili su to momci za primjer. I ovaj čovjek stariji instruktor, on je tu već duži niz godina radi, ja mislim i od otvaranja čak. Mi smo svi u šoku šta se desilo, velika tragedija. Nezahvalno je i osjetljivo da u ovom momentu pričam o detaljima. Ne znam nikog od njegove porodice, znam njih tamo sa strelišta", rekao je Rajo Simonović.

Izvor: printscreen/youtube/ Zvezde Granda