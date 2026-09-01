Ovo su majka i ćerka iz Sarajeva koje su preminule u Crnoj Gori: Obdukcija otkrila uzrok smrti

Tragedija je potresla porodicu iz Sarajeva nakon što su 28. avgusta tokom odmora u Dobroj Vodi život izgubile 45-godišnja Šejla Velija i njena 22-godišnja kćerka Džejna.

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Kako je "Avaz" sinoć objavio, majka i ćerka iz Sarajeva preminule su tokom odmora u Dobroj Vodi u Crnoj Gori. Izvori "Avaza" iz Crne Gore kazali su da se obducent preliminarno izjasnio da je riječ o srčanom zastoju i kod ćerke i kod majke.

"Uzrok je zadesna smrt", rečeno je.

Prema informacijama iz Crne Gore, prvo je preminula ćerka, a nakon sat vremena i njena majka. S obzirom na to da se radi o prirodnoj smrti, nema elemenata krivičnog djela.

"Avaz" saznaje da su preminule 45-godišnja Šejla Velija i njena ćerka, 22-godišnja Džejna Velija. Majka i ćerka preminule su 28. avgusta.