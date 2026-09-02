Spavao u žbunju, pio rakiju i družio se sa kupačima: Ovako je živio trostruki ubica prije masakra u Danilovgradu

Prije stravičnog masakra, ruski državljanin Mihail Šabunjin danima je živio kao samotnjak u žbunju na plaži Gaz u Danilovgradu, gdje se sprijateljio sa mještanima i izletnicima, koji su ga opisali kao čudnog.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Mještani sa plaže Gaz prepoznali ruskog državljanina i policiji ispričali da je živio u žbunju pored rijeke, družio se sa kupačima i obilazio okolinu.

Poslije ubistva trojice zaposlenih u streljani, automobilom, kombijem i taksijem stigao do Herceg Novog, gdje je tokom policijske potaganje izvršio samoubistvo.

Istražitelji analiziraju njegove telefone, kontakte i kretanje kako bi otkrili motiv zločina i zbog čega tokom bjekstva nije napao ljude koje je sretao na putu ka Herceg Novom.

Budući trostruki ubica danima se na danilovgradskoj plaži Gaz na obali Zete družio sa mještanima, kupačima i izletnicima, kojima je pažnju privlačio mršavi stranac neobičnog ponašanja, koji je kampovao u žbunju pored rijeke.

Spavao u šatoru

Ušuškan u hladovini ispod topola, nepunih kilometar od gradskog mosta, krajem avgusta je raširio šator, a koristio je vreću za spavanje i konopac između dva drveta, na kojima je sušio veš. Iz divljeg kampa, stranac - samotnjak išao je na planinarenje po okolnim selima, a zbog neobičnog izgleda privlačio je pažnju i Danilovgrađana koji su ga sretali u lokalima, marketima...

Sve to su policiji prijavili mještani, kada su Mihaila Šabunjina (30) prepoznali nakon što je objavljena njegova fotografija, kao osumnjičenog za monstruozni zločin u streljani "Češka zbrojevka".

"Prijavili su i da je tu danima boravio, da je sjedio sa kupačima, družio se sa njima ali i spavao pored rijeke. O prijavi je obaviješteno Više državno tužilaštvo, odnosno postupajuća tužiteljka po čijem nalogu je i urađen uviđaj na plaži Gaz", saopšteno je Vijestima u policiji.

Mještani ga opisali kao čudnog

Mještani su listu ispričali da im je ruski državljanin bio veoma čudan, zbog pustinjačkog načina života i neobičnog načina komunikacije, ali da nije bježao od ljudi već je sa izletnicima pio rakiju i jeo hranu, kojom su ga domaćinski nudili.

Šabunjin je u ponedjeljak oko 16.45 časova u streljani u danilovgradskom naselju Strahinjići usmrtio trojicu zaposlenih - dva mladića Petra Globarevića (24) iz Podgorice i četiri godine mlađeg Nemanju Kapora, kao i master instruktora Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada.

Nakon višesatne policijske potrage, zločinac se ubio u noći između ponedjeljka i utorka kada je shvatio da je opkoljen u šumi pored austrougarskog puta iznad Novskog naselja Topla...

Kombijem do stanice

Taksista koji je Šabunjina, nakon zločina vozio od Autobuske stanice u Podgorici do Herceg Novog, kako je Vijestima saopštio njegov kolega, nije želio da govori za medije, ali je kao svjedok detalje putovanja sa Rusom ispričao policiji.

Kolega iz taksi udruženja ispričao je Vijestima da je mladić u velikom šoku, te da nije u stanju da razgovara sa novinarom, prepričavajući detalje koje im je on ispričao.

"Šabunjin se od Rogama, gdje je ostavio automobil, do Autobuske stanice u Podgorici, dovezao kombijem. Kada je došao na stajalište, prišao je taksistima i počeo da pregovara oko cijene za vožnju do Herceg Novog. Standardna tarifa iznosi 150 evra, a Rus je pokušavao da je spusti, govoreći da ima 90 ili 100 evra", prepričao je taksista.

On je naveo da je mladi kolega pristao na nižu cenu i primio Šabunjina u automobil, kojim ga je prebacio do Herceg Novog.

Rus je tokom vožnje taksisti tražio da ga ostavi iznad zadnje kuće u naselju Topla, a nakon što ga je taksi dovezao na odredište, Šabunjin je rekao da nema novca da mu plati, nakon čega mu je taksista tražio, a on mu ostavio telefon i pasoš.

Kada su se rastali, taksista je na društvenim mrežama video fotografiju, koju je objavila Uprava policije i shvatio ko je bio njegova mušterija, kojeg je ostavio iznad Tople, a potom pozvao policiju...

Dan nakon nove tragedije, koja je posle Medovine i Cetinja ponovo u srce pogodila Crnu Goru, ključno je pitanje šta je navelo Rusa da u streljani mučki usmrti trojicu zaposlenih.

Policija sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, ali i sa međunarodnim službama, pokušava da sakupi što više podataka o zločincu, skupljaju njegove kontakte, način života kako bi sklopili psihološki i ideološki profil ubice, ali i razloge njegovog dolaska i boravka u Crnoj Gori i šta ga je navelo da počini masakr.

Istražitelji u izradi psihološkog profila ubice pokušavaju da utvrde i važan detalj u njegovim postupcima nakon ubistva. U rancu je nosio dva pištolja sa 230 komada municije, a nakon zločina u streljani nije usmrtio nikog od prolaznika, ljudi u kombiju, ali ni na Autobuskoj stanici, a na kraju ni taksistu koji ga je prevezao do Herceg Novog.

Istražitelji vještače dva telefona, koja je koristio ubica, kako bi provjerili sa kim je komunicirao i šta je bio okidač za zločin.

Kako je tokom boravka u Crnoj Gori Šabunjin živeo u svojevrsnoj izolaciji, Rus nije privukao pažnju policije, ali ni obavještajnih službi, zbog čega je izostala moguća reakcija službi da predvidi i spreči tragediju.

Rekonstrukcija zločina

Prema podacima iz istrage, Šabunjin je nedugo prije masakra došao u streljanu u Strahinjićima, nekoliko minuta razgovarao sa zaposlenima i tražio od njih oružje kako bi vježbao.

Navodno, nakon što su mu Kapor i Radonjić ponudili revolver, kazao im je da neće to oružje jer “zna da zakoči i trza”, a potom je tražio dva “CZ-a”.

"Otišao je dolje na vatrenu liniju, gdje ga je čekao Petar, koji je postavio mete. Rus je postavio dva pištolja, a potom je kratko gađao u mete iz oba oružja. Nakon što je ispalio nekoliko metaka, naglo se okrenuo i ispalio hice u Petra, a onda u punom trku otrčao do kućice, ubio Moma, pa Nemanju. Snimci pokazuju da se smijao dok je ubijao svu trojicu. Potom se trčeći vratio na vatrenu liniju, na video-snimcima se vidi kako trči veoma hitro, a potom je ponovo pucao u Petra. Uzeo mu je potom svežanj ključeva iz džepa, ušao u osigurani deo gde je municija i pobegao sa ukradenom municijom", rekao je izvor.

Isti izvor rekao je da je evidentno da je Šabunjin profesionalni strelac ili da je prošao vrhunsku obuku za pucanje.

“Vjerujte, malo je ljudi u Crnoj Gori koji bi sada mogli da pucaju iz dva oružja u jednom trenutku kako je to uradio Rus”, kazao je izvor, koji je upoznat sa snimkom sa nadzornih kamera koje snimaju i zvuk.

Nakon što je usmrtio zaposlene, Rus je automobilom Globarevića pobjegao kroz naselja između magistrale i starog puta ka Spužu, a onda do Rogama, gdje je i ostavio ‘seat kordobu’.

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