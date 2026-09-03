Žalile se na glavobolju, pa umrle u roku od sat vremena: Obrt u slučaju majke i kćerke koje su preminule u Crnoj Gori

Podgoričko Više tužilaštvo naložilo je obdukciju tijela turistkinja iz BiH, koje su u razmaku od sat vremena preminule u hotelu u Dobrim Vodama.

Izvor: Drustvene mreze

Više državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tijela dve državljanke Bosne i Hercegovine (BiH), majke i kćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobrim Vodama, saopšteno je Pobjedi iz VDT.

"Nalaz obdukcije, na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti, još uvijek se čeka. Istovremeno ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica", kazali su Pobjedi iz Tužilaštva.

Kako su naglasili, zbog zaštite interesa postupka, u ovoj fazi ne mogu saopštiti više detalja. Prema nezvaničnim saznanjima Pobjede, ovaj tragični slučaj dogodio se u petak, kada je navodno majka zatekla svoju dvadeset dvogodišnju kćerku mrtvu.

Samo sat vremena kasnije preminula je i majka, a prema saznanjima crnogorskog lista, nekoliko dana pre smrti imale su probleme sa glavoboljom i mučninama.

Vijest o smrti dvije državljanke BiH prenio je sarajevski "Avaz" koji je u svom tekstu objavio da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela.

Porodica se već suočila s teškim gubitkom

Dodatnu težinu ovoj tragediji daje raniji gubitak u porodici. Sandžak danas, pozivajući se na informacije portala Ekskluziva, piše da je suprug Š. V. preminuo pre dve godine. Njena iznenadna smrt i smrt ćerke sada su porodici donijele novi, nenadoknadiv gubitak.

Iza Š.V. su ostale još dvje maloljetne ćerke. Djevojčice se sada suočavaju s bolnim gubitkom majke i sestre, zbog čega su podrška bližnjih i poštovanje njihove privatnosti posebno važni.

Majka i kćerka zajedno su radile u ugostiteljskom objektu na Alipašinom Polju, zbog čega su ih poznavali brojni stanovnici ovog sarajevskog naselja. Njihova svakodnevica bila je vezana za posao i susrete s komšijama i gostima, koji se sada od njih opraštaju.

Šta je poznato o okolnostima smrti

Kao uzrok navodi se "zadesna smrt", a prema riječima patologa došlo je do srčanog zastoja kod kćerke i kod majke. S obzirom na to da se radi o prirodnoj smrti nema elemenata krivičnog djela.