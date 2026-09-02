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Tužilaštvo u Crnoj Gori naredilo obdukciju tijela majke i kćerke iz BiH koje su preminule

Tužilaštvo u Crnoj Gori naredilo obdukciju tijela majke i kćerke iz BiH koje su preminule

Autor Haris Krhalić
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Više državno tužilaštvo u Podgorici naredilo je obdukciju tijela Šejle i Džejne Velija, koje su preminule tokom odmora u Dobrim Vodama.

Naređena obdukcija dvije državljanke BiH koje su preminule u Crnoj Gori Izvor: Alexandre.ROSA/Shutterstock /dnevni avaz

Više državno tužilaštvo u Podgorici naredilo je obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine koje su preminule tokom boravka u hotelu u Dobrim Vodama.

Tužilaštvo još čeka nalaz obdukcije, koji bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

„Istovremeno u kontinuitetu preduzimamo sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica“, naveli su iz Višeg državnog tužilaštva u odgovoru na upit crnogorskog lista Pobjeda.

U Crnoj Gori su preminule Šejla i Džejna Velija, a prema prvim informacijama, njihova smrt nije nastupila nasilnim putem i nema elemenata krivičnog djela.

Šejla i Džejna Velija bile su dugogodišnje vlasnice buregdžinice „Derbi“ u naselju Alipašino Polje u Sarajevu.

Vijest o njihovoj smrti izazvala je brojne reakcije građana, posebno stanovnika ovog sarajevskog naselja, koji su se od njih oprostili putem društvenih mreža.

Konačan odgovor o okolnostima i uzroku smrti trebalo bi da pruži nalaz obdukcije, nakon čega će biti poznato više detalja o ovom slučaju.

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Tagovi

Crna Gora majka ćerka smrt

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