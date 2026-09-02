Ugovorili brak za maloljetnu kćerku: Prodali je drugoj porodici za 3.000 evra

U zajedničkoj akciji policije Podgorice i Ulcinja uhapšene su dvije osobe zbog sumnje da su ugovorile nedozvoljeni brak svoje petnaestogodišnje kćerke za 3.000 evra, nakon čega je djevojčica primoravana na prodaju droge.

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U zajedničkoj akciji službenika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj i Odeljenja bezbjednosti Podgorica, sprovedenoj u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, uhapšene su dvije osobe zbog sumnje da su na štetu maloljetnice ugovorile nedozvoljeni brak, a potom je primoravale na vršenje kriminalne djelatnosti, prodaju opojne droge.

"Po nalogu državnog tužioca, podgorička policija je lišila slobode G.I. (48), dok je protiv njegove supruge B.D. (44) podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima na štetu svoje petnaestogodišnje kćerke. Kriminalističkom obradom utvrđeno je da su G.I. i B.D., oboje iz Podgorice, u novembru 2025. godine ugovorili nedozvoljeni brak između dvoje maloljetnika, te da su svoju kćerku predali drugoj porodici iz Ulcinja za novčani iznos od 3.000 evra", saopšteno je iz UP.

Dodaju da je djevojčica nakon toga prešla da živi kod te porodice. U nastavku ove policijske akcije slobode je lišena i Z.K. (43) iz Berana, sa prebivalištem u Ulcinju, koja se sumnjiči za isto krivično djelo. Sumnja se da je brak ugovoren između njenog maloljetnog sina i žrtve, a nakon što je petnaestogodišnjakinja došla da živi kod njih, Z.K. ju je, uz upotrebu sile i prijetnje, primoravala da za nju na teritoriji Ulcinja prodaje marihuanu.

"Ovaj slučaj policija je otkrila tokom ciljanih kontrola na području Ulcinja, kada je maloljetna žrtva trgovine ljudima zatečena na Maloj plaži u trenutku prodaje marihuane, koja je tom prilikom od nje i zaplijenjena", dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije ističu da je borba protiv trgovine ljudima jedan od nacionalnih prioriteta, sa posebnim fokusom na zaštitu maloljetnika kao izuzetno ranjive kategorije.

Zakon prepoznaje različite oblike eksploatacije, među kojima su prinudni rad, odnos sličan ropstvu, vršenje kriminalne djelatnosti, prosjačenje i sklapanje nedozvoljenog braka, što predstavlja jedno od najtežih krivičnih djela kojim se ugrožavaju osnovna ljudska prava i dostojanstvo žrtve.

(Mondo.rs)