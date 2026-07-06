Globalna akcija protiv trgovine ljudima: U BiH spašeno 11 žrtava, uhapšene četiri osobe

Četiri osobe uhapšene su u Bosni i Hercegovini u operaciji "GLOBAL CHAIN" koja je sprovedena na pet kontinenata sa fokusom na trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije, prisilnog kriminala i prosjačenja, uz poseban fokus na maloljetne žrtve.

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Kao direktan rezultat ovih intenzivnih aktivnosti na području BiH, detektovano je 11 potencijalnih žrtava trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, koje su državljanke BiH, Kine i Brazila.

Iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH je navedeno da je globalna akcija rezultirala identifikacijom više od 2.000 potencijalnih žrtava i hapšenjem preko 1.000 osumnjičenih osoba, od kojih se njih 334 sumnjiči za trgovinu ljudima, dok je u okviru tekućih istraga otkrivena još 201 osoba osumnjičena za trgovinu ljudima.

"Ovogodišnja akcija realizovana je u periodu od 8. do 12. juna, uz koordinaciju i podršku EUROPOL-a, FRONTEX-a i INTERPOL-a. Cilj je bio otkrivanje i suzbijanje kriminalnih aktivnosti povezanih s trgovinom ljudima, identifikacija uključenih osoba, pokretanje istraga protiv organiziranih kriminalnih grupa te zaštita potencijalnih žrtava. Operacija je provedena u okviru EMPACT-a, pri čemu su Austrija i Rumunija predvodile aktivnosti", navedeno je u saopštenju.

U operaciji je širom svijeta učestvovalo više od 40.000 službenika iz 59 zemalja, a istrage su pokazale da veliku većinu žrtava čine punoljetne žene koje su predmet trgovine radi seksualne eksploatacije, dok je eksploatacija maloljetnika najčešće povezana sa prisilnim prosjačenjem i vršenjem krivičnih djela.

U Bosni i Hercegovini aktivnosti je koordinirao Nacionalni koordinacijski centar uspostavljen pri Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, uz učestvovanje 15 agencija za provođenje zakona i Tužilaštva BiH.

"Tokom trajanja akcije angažovano je 5.122 službenika iz 15 agencija za provođenje zakona i uspostavljeno 356 punktova na targetiranim žarišnim tačkama na području cijele Bosne i Hercegovine. U okviru navedenih aktivnosti kontrolisano je 9.282 osobe i 10.433 vozila, 170 lokacija i 69 aviona", naveli su iz Direkcije.

Iz Direkcije naglašavaju da je ova operacija još jednom potvrdila njihovu nezaobilaznu koordinacijsku ulogu u sektoru sigurnosti BiH, kao i status jedinstvene kontaktne tačke za međunarodnu policijsku saradnju, pri čemu su korišteni zaštićeni kanali EUROPOL-a, INTERPOL-a i SELEC-a za efikasnu razmjenu informacija.