Presuda u Tuzli, trojac osuđen na ukupno 25 godina: Prisiljavali djecu na prosjačenje, odrasle na prisilni rad

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Kantonalni sud u Tuzli donio je prvostepenu presudu kojom su tri osobe osuđene na ukupno 25 godina zatvora zbog krivičnog djela trgovina ljudima, potvrđeno je iz ove pravosudne institucije.

Grad Tuzla Izvor: Shutterstock

Sudsko vijeće proglasilo je krivim M.S. i M.A., kojima su izrečene zatvorske kazne u trajanju od po deset godina za produženo krivično djelo trgovina ljudima. Trećeoptuženi, G.V., osuđen je na kaznu zatvora od pet godina, dok je prema četvrtom optuženom, E.A., optužba odbijena.

Prema navodima iz presude, osuđeni su u periodu od maja 2022. do oktobra 2024. godine na području Gradačca, radi sticanja protivpravne imovinske koristi, prisiljavali više svoje djece i maloljetnih osoba na prosjačenje.

"Pored eksploatacije maloljetnika, utvrđeno je da su nekoliko punoljetnih osoba tjerali na prisilan rad i prosjačenje na određenim lokacijama u Derventi", saopšteno je iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Nakon objave presude, osuđenima M.S., M.A. i G.V. produžen je pritvor, koji prema rješenju suda može trajati najduže devet mjeseci od dana izricanja presude.

Tuzla trgovina ljudima prosjačenje

