Požar u Česmi i Debeljacima: Vatrogasci na terenu

U banjalučkim naseljima Česma i Debeljaci izbio je požar.

Izvor: MONDO

Iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka potvrdili su da je došlo do požara, te da su ekipe su na terenu i rade na njegovom gašenju.

Kako je za ATV rekao komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka Miroslav Malinić u Banjaluci su trenutno aktivna dva požara, u naseljima Česma i Debeljaci.

"U Česmi se nalazi 7 vatrogasaca i dva vozila,a u Debeljacima jedno vozilo i dva vatrogasca, dok je jedna ekipa otišla u Drvar", kazao je Malinić.

(Mondo)