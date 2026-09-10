Treća žrtva: Preminula žena povrijeđena u požaru kod Omiša

U KBC-U Split jutros je preminula još jedna osoba teško povrijeđena u velikom požaru koji je 13. avgusta buknuo na području Omiša.

Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

"Preminula je ženska osoba od 58 godina. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja i primjeni najsavremenijih metoda liječenja, pacijentica je preminula", potvrđeno je Indeksu u KBC-u Split.

Ovim tragičnim ishodom broj poginulih u požaru popeo se na tri. Јedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim povredama u KBC-u Split.

U Јedinici intenzivnog njege splitske bolnice doktori se i dalje bore za život dvoje kritično povrijeđenih pacijenata.

Јoš četvoro stradalih nalazi se na liječenju u Zagrebu, kamo su prevezeni dan nakon nesreće. Troje životno ugroženih zbrinuto je u KBC-u Sestre milosrdnice, dok se jedna maloljetna osoba bori za život u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.

(Mondo)