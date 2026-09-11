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CIK se "posipa pepelom" zbog kašnjenja listića: Loša organizacija testnih izbora biće nam naučena lekcija

CIK se "posipa pepelom" zbog kašnjenja listića: Loša organizacija testnih izbora biće nam naučena lekcija

Autor Dušan Volaš
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH priznala je propuste u organizaciji današnjih testnih izbora, nakon što pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića.

CIK se "posipa pepelom" zbog kašnjenja listića Izvor: CIK BiH

Reagujući na zastoje širom BiH, iz ove institucije su poručili da će im ovaj slučaj poslužiti kao važno upozorenje.

Zbog nepredviđenih okolnosti na terenu, CIK je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa opštinskim i gradskim izbornim komisijama u Bosni i Hercegovini.

"Za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići, što će biti naučena lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za Opšte izbore zakazane za 4. oktobar", navedeno je u saopštenju.

Sve lokalne izborne komisije dobile su jasnu instrukciju da biračka mjesta otvore odmah po sticanju uslova, te da o novoj satnici hitno obavijeste javnost i birače. Kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme, testno glasanje biće produženo srazmjerno kašnjenju, ali najkasnije do 18.00 časova.

Današnji testni izbori sprovode se kao pripremna aktivnost čiji je primarni cilj da se u uslovima simuliranog izbornog procesa provjeri funkcionalnost, bezbjednost i pouzdanost uvođenja specifičnih izbornih tehnologija.

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Tagovi

CIK BiH opšti izbori 2026.

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