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Problemi na terenu: Kasni početak testnih izbora zbog neblagovremenog dostavljanja listića

Problemi na terenu: Kasni početak testnih izbora zbog neblagovremenog dostavljanja listića

Autor Dušan Volaš
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Početak testnih izbora u kasni na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Zastoj na testnim izborima: Glasački listići nisu stigli na vrijeme Izvor: YouTube/Screenshot

Kako su pojasnili iz CIK-a, usljed ovih nepredviđenih okolnosti određena birališta jutros nisu otvorena u planiranom terminu u 9.00 časova.

Testni izbori su prvobitno bili planirani za danas, u periodu od 9.00 do 15.00 časova, i to u svim opštinama i gradovima. Iz Centralne izborne komisije su naglasili da će javnost biti naknadno obaviještena o novoj satnici otvaranja onih biračkih mjesta na kojima je zabilježeno kašnjenje.

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CIK BiH

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