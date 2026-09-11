Problemi na terenu: Kasni početak testnih izbora zbog neblagovremenog dostavljanja listića

Početak testnih izbora u kasni na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

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Kako su pojasnili iz CIK-a, usljed ovih nepredviđenih okolnosti određena birališta jutros nisu otvorena u planiranom terminu u 9.00 časova.

Testni izbori su prvobitno bili planirani za danas, u periodu od 9.00 do 15.00 časova, i to u svim opštinama i gradovima. Iz Centralne izborne komisije su naglasili da će javnost biti naknadno obaviještena o novoj satnici otvaranja onih biračkih mjesta na kojima je zabilježeno kašnjenje.