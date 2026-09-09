Simulacija izbornog procesa u Banjaluci: Građani pozvani na testno glasanje, poznata i lokacija

Gradska izborna komisija Banjaluka pozvala je građane da u petak, 11. septembra, učestvuju na testnim izborima koji će se održati u Mjesnoj zajednici Bulevar, u okviru državnih priprema za predstojeće Opšte izbore.

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Simulacija glasanja, čiji je cilj provjera novih izbornih tehnologija, sajber bezbjednosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog sistema, biće organizovana na adresi Ulica Simeuna Đaka broj 15, u periodu od 9.00 do 15.00 časova.

Kako je saopšteno iz GIK-a Banjaluka, testiranje se sprovodi kao simulirani izborni proces. Uslovi na ovom imaginarnom biračkom mjestu će, u najvećoj mogućoj mjeri, odgovarati uslovima u kojima će se izborne tehnologije koristiti u stvarnom procesu na dan izbora, 4. oktobra.

Za Banjalučane koji se odazovu pozivu i odluče da učestvuju, važe stroga pravila o zaštiti podataka.

"Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka", navode iz Gradske izborne komisije.

Podsjećamo, odluku o sprovođenju testnih izbora usvojila je Centralna izborna komisija BiH, a Banjaluka je jedna od lokalnih zajednica u kojima se vrši provjera funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti specifičnih izbornih tehnologija.

"Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama", saopšteno je juče iz CIK-a.

Rezultati ove simulacije poslužiće kao osnov za utvrđivanje eventualnih nedostataka i preduzimanje dodatnih mjera prije zvaničnog otvaranja birališta.