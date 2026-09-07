Odgovorite na 27 pitanja i saznajte koja stranka je najbliža vašim stavovima

Odgovorite na 27 pitanja u Glasometru 2026 i saznajte kojoj su političkoj stranci u BiH vaši stavovi najbliži.

Izvor: CIK BiH

Građani Bosne i Hercegovine uoči Opštih izbora 2026. godine mogu putem aplikacije Glasometar uporediti svoje stavove sa stavovima političkih partija o 27 aktuelnih društveno-političkih pitanja.

Aplikaciju Glasometar 2026 objavilo je Udruženje građana i građanki „Zašto ne“, a dostupna je putem internet stranice glasometar.ba.

Korisnici kroz upitnik odgovaraju na 27 pitanja iz oblasti društvenog uređenja, izbornog sistema, ekonomije, infrastrukture, obrazovanja, ljudskih prava i drugih tema koje su bile zastupljene u političkom i javnom diskursu u BiH.

Nakon popunjavanja upitnika, korisnici mogu vidjeti u kojem procentu se njihovi odgovori podudaraju sa stavovima pojedinih političkih partija.

Kako funkcioniše Glasometar

Na svako pitanje moguće je odgovoriti sa „Da“, „Ne“ ili „Nemam mišljenje“, dok se u izračunavanje rezultata uključuju samo odgovori „Da“ i „Ne“.

Što je veći broj odgovora koji se podudara sa stavovima određene partije, veći je procenat slaganja. Korisnici tokom popunjavanja mogu označiti i pitanja koja smatraju posebno važnim, čime ona dobijaju veću težinu u konačnom rezultatu.

Sve političke partije obuhvaćene Glasometrom pozvane su da odgovore na upitnik i obrazlože svoje stavove.

Za partije koje nisu dostavile odgovore, a čije je stavove bilo moguće utvrditi, odgovori su uneseni na osnovu njihovih programskih dokumenata, glasanja u tijelima zakonodavne vlasti, saopštenja, javnih izjava i djelovanja tokom prethodnog mandata.

Kada stav određene partije o nekom pitanju nije bilo moguće pouzdano utvrditi, naveden je odgovor „Nemam mišljenje“.

Glasometrom su obuhvaćene političke partije koje učestvuju na Opštim izborima 2026. godine na državnom i entitetskim nivoima, za koje je bilo moguće utvrditi stav o više od pet pitanja iz upitnika.

Cilj aplikacije je da građanima ponudi jednostavan i pristupačan alat za informisanje o političkim stavovima i razlikama među strankama uoči izbora.

Glasometar je prvi put razvijen za Opšte izbore 2010. godine, a od tada je realizovan za sve opšte, kao i lokalne izbore u BiH.