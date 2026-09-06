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Predizborni skup Socijalističke partije u Šamcu: Đokić najavio inicijativu da nedjelja bude neradni dan

Predizborni skup Socijalističke partije u Šamcu: Đokić najavio inicijativu da nedjelja bude neradni dan

Izvor SRNA
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Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izrazio je očekivanje da će predstojeći izbori još jednom da potvrde demokratsku zrelost Republike Srpske, a da će koalicija SP-Demos-NDP ostvariti dobar rezultat.

Predizborni skup Socijalističke partije u Šamcu Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Đokić je na tribini u Šamcu naveo da je snaga politike ovih partija u onome što su u prethodnom periodu radili i uradili kao odgovorni ljudi na značajnim funkcijama.

Prema njegovim riječima, nastaviće najodgovornije da rade kako bi pomogli razvoju svakog dijela Republike Srpske.

"Ovdje u Šamcu želim naglasiti da ćemo se zalagati da na nivou Republike nedjelja bude neradni dan. Na taj način afirmišemo ulogu porodice kao bazne ćelije svakog društva", istakao je Đokić.

Đokić očekuje da će kao koalicija, složno radeći, okupiti mnogo građana i dobiti veliku podršku.

"Upravo Šamac treba da iskoristi istorijsku priliku da ima predsjednika Republike i mislim da je čast Šamcu što ima takvog čovjeka kao što je Savo Minić, koji svojim radom pomaže kako Šamcu tako i cijelpoj Republici Srpskoj", naveo je Đokić.

On je dodao da ova koalicija daje podršku i kandidatu SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva Željki Cvijanović, jer je, kako je istakao, svojim diplomatskim pilitičkim aktivnostima doprinijela dobrom predstavljanju Republike Srpske u svijetu.

Predsjednik Opštinskog odbora SP u Šamcu Aleksandar Stanković rekao je da će uložiti napore da ostvare što bolje rezultate za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH.

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opšti izbori 2026. Izbori 2026

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