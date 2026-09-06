"Doboj se budi": Stanivuković predstavio plan za razvoj grada

Nakon Bijeljine i Zvornika, Pokret „Sigurna Srpska“ predstavio je građanima Doboja svoj program, uz poruku da ovaj grad mora postati mjesto razvoja, kulture i novih projekata.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković poručio je da Doboj, kao istorijski važan grad, mora dobiti novu razvojnu i kulturnu perspektivu. Kao jedan od prioriteta izdvojio je sveobuhvatnu obnovu grada, ali i njegov urbani i kulturni preporod.

"Nema grada bez kulture, nema grada bez pozorišta, nema grada bez filma, nema grada bez mjesta gdje se umjetnost može razvijati. Mora umjetnost da cvjeta", rekao je Stanivuković, navodeći da je potrebno izgraditi bioskopsku i pozorišnu salu, kao i novu zgradu gradske uprave.

On je najavio i niz mjera usmjerenih prema mladima i uređenju grada. Među njima su uklanjanje kladionica i kockarnica iz blizine škola, uvođenje školskih uniformi i obezbjeđivanje zdrave ishrane za učenike.

Stanivuković je pozvao građane Doboja da podrže lokalni tim Pokreta "Sigurna Srpska", kao i liste ovog pokreta za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Govoreći o političkoj situaciji u Doboju, Stanivuković je iznio tvrdnje o pritiscima i opstrukcijama prema opoziciji i građanima, navodeći kao primjere uklanjanje stranačkih štandova i uskraćivanje električne energije.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

On je iznio i optužbe na račun lokalnih vodovodnih i komunalnih službi, tvrdeći da se građanima koji ne podržavaju vlast uskraćuju osnovne životne potrebe, poput vode i ulične rasvjete.

"Ja sam za političku borbu. Ovo su moje ideje, oni imaju druge ideje. Kome opanci, kome obojci, kako narod odluči. Ali ako ljudima ne date vodu, gasite rasvjetu, ne date štand i ne dozvoljavate struju, ja moram stati uz narod i podržati narod", poručio je Stanivuković, pozivajući na fer i demokratske izborne uslove.

Predsjednik Gradskog odbora Pokreta „Sigurna Srpska“ Doboj Aleksandar Simić rekao je da je skup pokazao, kako je naveo, da se "Doboj budi iz dubokog sna".

"Znam i vjerujem da ćemo 4. oktobra ustati na svoje noge i ponovo izboriti da Doboj bude regionalni centar, privredni centar, obrazovni centar i grad sporta. Vjerujem da Dobojlije žele bolji Doboj, siguran Doboj, sigurnu Srpsku", rekao je Simić.

(Mondo)