logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Doboj se budi": Stanivuković predstavio plan za razvoj grada

"Doboj se budi": Stanivuković predstavio plan za razvoj grada

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Nakon Bijeljine i Zvornika, Pokret „Sigurna Srpska“ predstavio je građanima Doboja svoj program, uz poruku da ovaj grad mora postati mjesto razvoja, kulture i novih projekata.

doboj pss-11.JPG Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković poručio je da Doboj, kao istorijski važan grad, mora dobiti novu razvojnu i kulturnu perspektivu. Kao jedan od prioriteta izdvojio je sveobuhvatnu obnovu grada, ali i njegov urbani i kulturni preporod.

"Nema grada bez kulture, nema grada bez pozorišta, nema grada bez filma, nema grada bez mjesta gdje se umjetnost može razvijati. Mora umjetnost da cvjeta", rekao je Stanivuković, navodeći da je potrebno izgraditi bioskopsku i pozorišnu salu, kao i novu zgradu gradske uprave.

On je najavio i niz mjera usmjerenih prema mladima i uređenju grada. Među njima su uklanjanje kladionica i kockarnica iz blizine škola, uvođenje školskih uniformi i obezbjeđivanje zdrave ishrane za učenike.

Stanivuković je pozvao građane Doboja da podrže lokalni tim Pokreta "Sigurna Srpska", kao i liste ovog pokreta za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Govoreći o političkoj situaciji u Doboju, Stanivuković je iznio tvrdnje o pritiscima i opstrukcijama prema opoziciji i građanima, navodeći kao primjere uklanjanje stranačkih štandova i uskraćivanje električne energije.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

On je iznio i optužbe na račun lokalnih vodovodnih i komunalnih službi, tvrdeći da se građanima koji ne podržavaju vlast uskraćuju osnovne životne potrebe, poput vode i ulične rasvjete.

"Ja sam za političku borbu. Ovo su moje ideje, oni imaju druge ideje. Kome opanci, kome obojci, kako narod odluči. Ali ako ljudima ne date vodu, gasite rasvjetu, ne date štand i ne dozvoljavate struju, ja moram stati uz narod i podržati narod", poručio je Stanivuković, pozivajući na fer i demokratske izborne uslove.

Predsjednik Gradskog odbora Pokreta „Sigurna Srpska“ Doboj Aleksandar Simić rekao je da je skup pokazao, kako je naveo, da se "Doboj budi iz dubokog sna".

"Znam i vjerujem da ćemo 4. oktobra ustati na svoje noge i ponovo izboriti da Doboj bude regionalni centar, privredni centar, obrazovni centar i grad sporta. Vjerujem da Dobojlije žele bolji Doboj, siguran Doboj, sigurnu Srpsku", rekao je Simić.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pokret Sigurna Srpska Draško Stanivuković Doboj Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ