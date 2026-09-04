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Crnadak pozvao opoziciju: Bez postizbornih dogovora sa Dodikom i SNSD-om

Crnadak pozvao opoziciju: Bez postizbornih dogovora sa Dodikom i SNSD-om

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Igor Crnadak pozvao je opozicione stranke da jasno poruče da neće praviti postizborne dogovore sa Miloradom Dodikom i SNSD-om.

Crnadak pozvao opoziciju da ne pravi postizbore dogovore sa SNSD-om Izvor: Facebook/Igor Crnadak

Predsjednik PDP-a Republike Srpske i nosilac liste koalicije "Za pravdu i red – PDP Republike Srpske – Igor Crnadak" za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici 3 Igor Crnadak pozvao je sve opozicione lidere i političke partije da na početku kampanje jasno poruče da neće praviti postizborne dogovore sa SNSD-om i Miloradom Dodikom.

Crnadak smatra da bi takva poruka trebalo da bude jasna i bez, kako je naveo, "fige u džepu".

On je ocijenio da je njegov ranije predloženi Sporazum u 10 tačaka predstavljao "spas za opoziciju i najpoštenije rješenje", ali da je odbijen.

"Više od toga nismo mogli", naveo je Crnadak.

Prema njegovim riječima, uvođenje novih tehnologija u izborni proces otvara mogućnost za velike političke promjene u Republici Srpskoj.

"Sa uvođenjem novih tehnologija, sa kojima više nema krađe glasova, ogromna je šansa za velike političke promjene u Republici Srpskoj", poručio je Crnadak.

On smatra da građani žele drugačiji način upravljanja, odgovorniji odnos prema imovini i resursima Republike Srpske, kao i snažnije institucije.

Crnadak tvrdi da opozicija trenutno ima prednost na svim nivoima, osim u trci za člana Predsjedništva BiH, gdje, kako je naveo, "ipak ostaju dva kandidata".

Pozvao je opozicione stranke da se ugledaju na primjer Crne Gore, koji se, kako je naveo, često pominje u opozicionim razgovorima.

"Tačno, taj široki spektar je pobijedio, ali oni su svi, bez izuzetka, prije kampanje poručili: Nema saradnje sa Milovim DPS-om!", naveo je Crnadak.

Dodao je da su tu poruku nakon izbora i ispoštovali, iako je većina bila tijesna – 41 prema 40.

Crnadak je naveo da, nakon informacija o "raznim dodijeljenim poslovima, zemljištima, tajnim susretima i drugim pikanterijama", građani koji žele promjene isto očekuju i od opozicionih stranaka.

"Pozivam sve lidere i političke partije na opozicionoj strani da umire narod i na početku kampanje poruče: Šta god da bude, nećemo sa Milom i sa SNSD-om. Bez fige u džepu i bez priče o velikim koalicijama, vladama nacionalnog spasa i drugim prevarama birača", poručio je Crnadak.

Na kraju je svim učesnicima izborne kampanje poželio sreću i poručio: "Živjela Republika Srpska".

Igor Crnadak je ranije sa Nebojšom Vukanovićem dogovorio zajednički nastup na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Crnadak je nosilac liste u Izbornoj jedinici 3, dok je podržao Vukanovićevu kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva BiH.

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Tagovi

PDP RS Igor Crnadak Izbori 2026

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