SDS i Pokret "Sigurna Srpska" otvorili su izbornu kampanju u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH je počela izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra do 7.00 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina.

Danas su na Trgu Krajine SDS i Pokret Sigurna Srpska otvorili su kampanju za izbore.

SDS je to učinio u 11.55, odnosno “pet do dvanaest”.

„Za Republiku Srpsku nije više pet do dvanaest, nego već dvanaest i pet. Vrijeme za reakciju je gotovo prošlo, ali još nije kasno da se stvari promijene, a mnogo toga će se promijeniti već od 4. oktobra“, poručio je kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša.

Nakon terenskih posjeta i razgovora sa stanovništvom širom Republike Srpske, Blanuša je prenio da građani svih dobi i struka dijele stav kako se društvo kreće u pogrešnom pravcu.

Naveo je da je ljudima neophodna pravednost — okruženje u kom će moći pošteno raditi svoj posao bez obaveze da služe političkim interesima.

Kako je naveo, pomoć đacima, studentima, penzionerima i borcima mora biti trajna i sistemska obaveza institucija, a ne mjera koja se uvodi neposredno pred glasanje.

„Gdje je ta briga i pomoć bila prošle godine, kada je počinjala školska ili akademska godina“, upitao je Blanuša.

Stanivuković stigao kamperima

Vidi opis SDS i PSS otvorili kampanju u Banjaluci: Blanuša poručio da je "dvanaest i pet" za Srpsku, Stanivuković stigao kamperima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 16 16 / 16

Na početku kampanje pred građanima okupljenim na skupu, Draško Stanivuković poručio je da je cilj Pokreta „Sigurna Srpska“ dovođenje Republike Srpske na mjesto gdje promjene počinju, nada se vraća, a ljudi ostaju i vraćaju se u svoju zemlju.

Predstavnici PSS-a su na Trg Krajine stigli kamperima te uz pjesme Kolonije "Svijet voli pobjednike" i grupe Queen "We will rock you".

“Idemo tamo gdje moramo doći. Moramo doći na mjesto gdje Republika Srpska više neće biti ovakva. Doći na mjesto gdje promjene počinju, gdje se nada vraća, gdje ljudi dolaze ovdje. Vi znate da svaka riječ koju kažem — ona bude, i ovog puta će tako biti”, poručio je Stanivuković okupljenim građanima.

Istakao je da, za razliku od vlasti koja teren obilazi helikopterima i avionima, planira sa saradnicima obići svaki dio Srpske automobilima, kamperom, pa i pješke do svakog doma.

„Nismo ovdje radi fotelja i funkcija, već da promijenimo sistem u kojem su fotelje postale važnije od naroda i njegovih svakodnevnih problema. Najveća opasnost u narednih 30 dana bila bi ne uraditi ništa i ostaviti sve po starom. Zato je promjena imperativ“, naglasio je Stanivuković.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Govoreći o obavezama prema građanima, Stanivuković je predstavio dokument ugovoro s narodom, koji je nazvao zavjetom i manifestom, a koji je simbolično i potpisao danas.

„Ovo nije obećanje za narednih 10 ili 20 godina. Sve što ovdje piše potpisujem i obavezujem se da ćemo ispuniti već prvog dana nakon pobjede. Ovaj ugovor potpisivaću na trgovima u svim opštinama pred građanima“, poručio je.

Objašnjavajući političku strategiju kroz sportsku metaforu, Stanivuković je istakao značaj zajedničkog nastupa i koalicije:

„Igramo dvokorak za pobjedu. Prvi korak je Branko Blanuša, drugi sam ja, a zakucavanje je kompletno ispunjenje svih tačka ovog ugovora za narod. Nema drugog koraka bez prvog.“

Na kraju je pozvao građane da podrže i Marinka Božovića kao kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH, ističući da je to jedina sigurna opcija, te poručio da slijedi formiranje nove Vlade i provođenje sveobuhvatnih reformi u Republici Srpskoj.