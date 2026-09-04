logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pod lupom" zabilježila 528 nepravilnosti: Javni resursi se koriste kao politički kapital, a sankcije izostaju

"Pod lupom" zabilježila 528 nepravilnosti: Javni resursi se koriste kao politički kapital, a sankcije izostaju

Autor Dušan Volaš
0

Koalicija "Pod lupom" zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti, uglavnom preuranjenu kampanju i zloupotrebu resursa. Iako je CIK izrekao 87.500 KM kazni, iz Koalicije upozoravaju da zbog pravnih praznina brojne zloupotrebe ostaju bez sankcija.

CIK izrekao 87.500 KM kazni, ali brojne zloupotrebe zbog pravnih praznina prolaze nekažnjeno Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Na dan kada zvanično počinje izborna kampanja za Opšte izbore 2026. godine, iz Koalicije "Pod lupom" su saopštili da se najveći broj do sada zabilježenih nepravilnosti odnosi na preuranjenu kampanju (206 slučajeva) i zloupotrebu javnih resursa (206). Evidentirane su i nepravilnosti u formiranju biračkih odbora (18), zabranjene aktivnosti u kampanji (17), nezakonito plaćeno oglašavanje (14), zloupotreba djece u političke svrhe (12), te pritisci na birače.

"Do sada, Koalicija 'Pod lupom' je uputila 101 inicijativu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Na osnovu inicijativa Koalicije, CIK BiH je do sada izrekao 17 sankcija političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 KM", izjavio je Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije.

Ipak, posmatrači se posebno osvrću na zloupotrebu javnih sredstava i resursa. Analiza pokazuje postojanje pravnih praznina koje omogućavaju da određene nepravilnosti, iako imaju obilježja zloupotrebe, ostanu nekažnjene. Često se kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili zvanično ovjereni za učešće na izborima. To je naročito vidljivo kod otvaranja igrališta, infrastrukturnih projekata i donacija školama, gdje političari učestvuju na događajima koje finansiraju javne institucije.

Dodatno zabrinjava neujednačenost u odnosu na raniju praksu CIK-a, jer u aktuelnom ciklusu predstavljanje rezultata rada vlasti kao stranačkog uspjeha prolazi bez kazni.

"Korištenje javnih projekata i rezultata vlasti kao političkog kapitala tokom kampanje predstavlja indirektnu kupovinu podrške birača, međutim sankcija u ovom izbornom ciklusu nema", ocijenio je Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije "Pod lupom".

Trenutno su u toku četiri postupka koja obuhvataju pružanje jednokratne novčane pomoći građanima, prisvajanje infrastrukturnih projekata i korištenje prostorija organa vlasti za stranačke aktivnosti.

Iz Koalicije "Pod lupom" pozvali su sve političke subjekte na poštovanje zakona, a građane da svaku nepravilnost prijave putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili onlajn obrasca, te da se prijave kao nestranački posmatrači na predstojećim istorijskim izborima sa novim tehnologijama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Koalicija Pod lupom opšti izbori 2026. neregularnosti Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ