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Đajić predstavio kandidate: "Ovakvu snagu nema nijedna druga partija u Srpskoj"

Đajić predstavio kandidate: "Ovakvu snagu nema nijedna druga partija u Srpskoj"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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"Volja naroda Srpske – dr Vlado Đajić" predstavila je danas kandidate za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na predstojećim Opštim izborima.

Kandidati stranke Vlade Đajića Izvor: Volja naroda Srpske

Predsjednik stranke i nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici 3, prof. dr Vlado Đajić, poručio je da ova stranka pred građane izlazi sa, kako je rekao, stručnim, sposobnim, dokazanim i hrabrim ljudima.

"Ovo su ljudi koji su pokazali koliko vrijede. Stali su uz mene onda kada nije bilo lako, nisu se uplašili pritisaka i zato su za mene heroji. Ovakvu snagu, znanje i kvalitet na jednom mjestu nema nijedna druga politička partija u Republici Srpskoj", rekao je Đajić.

Tokom predstavljanja kandidata poručeno je da Republika Srpska raspolaže prirodnim bogatstvima, resursima i ljudima koji, kako je navedeno, mogu značajno doprinijeti njenom razvoju, ali da je potencijale potrebno više usmjeriti ka poboljšanju životnog standarda građana i stvaranju uslova za ostanak mladih.

U programu "Volje naroda Srpske" navedeni su, između ostalog, povećanje plata, besplatni lijekovi za penzionere, podrška mladima i zapošljavanju, izgradnja novih vrtića, kao i mogućnost da mladi bračni parovi prvu nekretninu kupe po cijeni izgradnje do 1.000 KM po kvadratnom metru.

Program predviđa i jednokratni grant zahvalnosti od 10.000 KM borcima, odnosno 20.000 KM porodicama poginulih boraca.

"Za to ima novca. Naš novac i naši resursi moraju služiti narodu. Republika Srpska ima sve preduslove da bude mjesto u kojem se odlično živi i naš zadatak je da to i ostvarimo", poručio je Đajić.

On je istakao da je cilj stranke da na predstojećim izborima osvoji 100.000 glasova, čime bi, kako je rekao, dobila političku snagu da utiče na buduće politike, izbor odgovornih ljudi na najvažnije funkcije, kao i način upravljanja javnim novcem i resursima.

"Nikada nikoga nisam izdao, iako su mene mnogi izdali. Neću izdati ni narod, ni Republiku Srpsku, ni budućnost naše djece. Mogu mi uzeti funkciju, mogu me napadati i pokušavati zaustaviti, ali ne mogu promijeniti moju odlučnost da budem uz svoj narod", rekao je Đajić.

Đajić je najavio i ambicije „Volje naroda Srpske“ na narednim lokalnim izborima, navodeći da je cilj da ova politička organizacija ima kandidata koji će postati gradonačelnik Banjaluke, a potom i da na narednim opštim izborima postane najjača politička partija u Republici Srpskoj.

"Ovo je tek početak. 4. oktobra idemo po 100.000 glasova. Narod je krenuo i Volja naroda se ne može zaustaviti. Nema izdaje! Živjela Republika Srpska!", zaključio je Đajić.

(Mondo)

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Vlado Đajić Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić Izbori 2026

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