Vlado Đajić predao liste za izbore: "Volja naroda Srpske" prvi put pred biračima

Vlado Đajić predao kandidatske liste pokreta "Volja naroda Srpske" Centralnoj izbornoj komisiji BiH za predstojeće Opšte izbore 2026. godine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U sklopu priprema za Opšte izbore, koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine, Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine zvanično su predate kandidatske liste stranke „Volja naroda Srpske – dr Vlado Đajić“.

Liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine predao je osnivač stranke Vlado Đajić, naglašavajući da je u izuzetno kratkom roku prikupljen impresivan broj potpisa podrške građana širom Srpske.

Na predstojećim izborima, Đajić će predvoditi listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3, koja obuhvata banjalučku regiju.

Sa druge strane, odgovornost za predvođenje liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine povjerena je akademiku, profesoru doktoru Vitomiru Popoviću.

Radi se o univerzitetskom profesoru, nekadašnjem sudiji i bivšem potpredsjedniku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

"Prvi put izlazimo na izbore i sa ponosom mogu reći da Republika Srpska do sada nije imala ovakvu kandidatsku listu. Čak 90 odsto naših kandidata nikada ranije nije učestvovalo na izborima, nisu bili članovi političkih partija, niti su obavljali rukovodeće funkcije. To su ljudi koji dolaze iz naroda, koji znaju stvarne probleme građana i koji su spremni da svojim znanjem, radom i iskustvom rade za interese Republike Srpske i njenog naroda", poručio je Đajić i dodao:

"Naš cilj je mir u Bosni i Hercegovini i regionu. Naš cilj su rad, red, međusobno poštovanje i uvažavanje. Želimo da vratimo struku na mjesto koje joj pripada, jačamo ekonomiju, stvaramo bolji standard i bolji život za naš narod."

Đajić je i dodao kako o cenzusu ne razmišlja jer su ga, kako kaže, prešli onog dana kada su osnovali „Volju naroda Srpske – dr Vlado Đajić“ i okupili ljude koji žele da rade i stvaraju.

"Republici Srpskoj su potrebni red, rad i ljudi koji znaju da organizuju sistem, pokrenu razvoj, povećaju plate i penzije i omoguće bolji standard. Ovo nije samo kandidatska lista – ovo je volja naroda Srpske", zaključio je Đajić.