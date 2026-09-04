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Đajić i kandidati "Volje naroda" ozvaničili kampanju: "Potrebno nam je 100.000 glasova"

Đajić i kandidati "Volje naroda" ozvaničili kampanju: "Potrebno nam je 100.000 glasova"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Predsjednik stranke "Volja naroda Srpske – dr Vlado Đajić" Vlado Đajić i kandidati za Narodnu skupštinu Republike Srpske, lijepljenjem predizbornih plakata u Banjaluci, ozvaničili su danas početak kampanje za predstojeće opšte izbore u BiH.

Volja naroda izborna kampanja početak Izvor: Milica Džepina/Srna

Đajić je poručio da se u ovoj stranci okupio tim obrazovanih, vrijednih, poštenih i patriotski opredijeljenih ljudi, od kojih oko 80 odsto do sada nije bilo u politici.

"Oni nikome ništa ne duguju i žele da svoje znanje, rad i energiju stave u službu naroda. Mi znamo, možemo, hoćemo i moramo da napravimo da život u Republici Srpskoj bude bolji. Ipak, ni danas nije dobro i moramo priznati da većina građana živi teško, iako Republika Srpska ima brojne resurse, dobar geografski položaj i veliki potencijal", izjavio je Đajić novinarima.

Đajić je poručio da cilj partije na čijem je čelu da se resursi Republike Srpske koriste u interesu građana, da ima više radnih mjesta, da budu veće plate i bolji uslovi za život.

Posebna obaveza je, dodao je Đajić, odužiti se borcima i porodicama poginulih boraca jer zaslužuju da njihova žrtva bude poštovana, ne samo riječima već i konkretnim mjerama.

On je napomenuo da ova stranka nema kandidata za predsjednika Republike Srpske, ali da želi da utiče na izbor premijera, ministara i direktora.

"Za to nam je potrebno 100.000 glasova", poručio je Đajić.

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Tagovi

Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić opšti izbori 2026.

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