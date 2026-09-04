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Zbog preuranjene kampanje: CIK kaznio "BH zelene", kandidatkinji naređeno brisanje objave sa mreža

Zbog preuranjene kampanje: CIK kaznio "BH zelene", kandidatkinji naređeno brisanje objave sa mreža

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija BiH danas je kaznila sa po 3.000 KM stranku "BH zeleni" i kandidata te stranke Selmu DŽanić zbog preuranjenog vođenja predizborne kampanje.

"BH zeleni" i Selma Džanić kažnjeni sa po 3.000 KM Izvor: CIK BiH

DŽanićevoj je naloženo da sa društvenih mreža ukloni objavu zbog koje su ona i stranka kažnjeni.

CIK je donio odluku o uspostavljanju Glavnog centra za brojanje i imenovao za direktora Gorana Miškovića, generalnog sekretara Komisije.

Za zamjenike direktora imenovani su Ermin Kos, Adi Agić i Sanja Tošović.

Glavni centar za brojanje radiće dok CIK ne donese odluku o njegovom zatvaranju.

CIK je danas usvojio instrukciju kojom se uređuje postupak preuzimanja podataka iz službenih evidencija IDDEEA, pripreme izbornog skupa podataka, distribucije prema opštinskim i gradskim izbornim komisijama, te vraćanje nakon izbornog procesa, skladištenje i bezbjedno brisanje podataka sa uređaja za biometrijsku autentifikaciju birača.

Odobren je početak pripreme bezbjednog elektrenskog prenošenja podataka iz službenih evidencija IDDEEEA u CIK za potrebe sistema biometrijske autenfitikacije birača za potrebe izbornog procesa.

Prema današnjoj odluci CIK-a, predsjednici biračkih odbora u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH za svoj rad na sprovođenju opštih izbora primiće 180 evra, a član 120 evra.

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