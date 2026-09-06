Predizborna tribina SNSD-a u Doboju: Predstavljeni kandidati za izborne jedinice

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je večeras u Doboju da je SNSD uvijek uz svoj narod i Republiku Srpsku.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Dodik je na tribini ove stranke u Doboju istakao da Republici Srpskoj i srpskom narodu treba snažan lider, predsjednik kakav je Savo Minić, a ne neko ko ne glasa sam za sebe, a očekuje da neko drugi glasa za njega.

"Željka Cvijanović je dokazani političar i državnik koja je obezbijedila status Republici Srpskoj, ne samo u Sarajevu nego na globalnoj sceni. Pobjeda je naša", naglasio je Dodik.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je Doboj večeras slika Republike Srpske koja pobjeđuje, raduje se svojoj budućnosti.

"Okupljeni smo oko Republike Srpske svjesni da postoji još mnogo izazova, ali isto tako opredijeljeni da svi zajedno, uvijek uz narod i uvijek uz Srpsku, rješavamo probleme i izlazimo u susret građanima", izjavila je Cvijanovićeva novinarima.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da SNSD ima plan, podršku naroda i dokument koji se zove Republika Srpska do 2030. godine.

On je istakao da je u Doboj ove godine uloženo 90 miliona KM.

Minić je poručio da je ova ekipa SNSD-a uspjela skinuti sankcije i pritiske Republici Srpskoj, koja je danas u nikad boljem investicionom ciklusu sa povećanjem svih parametara.

Kandidat SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice dva Sanja Vulić poručila je da su politike Milorada Dodika jasne, a da su najvažnije stabilnost i opstanak Republike Srpske.

"Za to smo uvijek uz svakog čovjeka, iz Republiku Srpsku i ono što možemo danas najaviti jeste ubjedljiva pobjeda našeg Save i naše Željke", izjavila je Vulićeva i istakla da će Doboj dati pet poslanika iz SNSD-a.

Ona je istakla da je lider ove partije Milorad Dodik primjer kako je lična žrtva uvijek vrijedna ako se radi o Republici Srpskoj.

Večeras su u Doboju predstavljeni kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice pet i za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice dva.