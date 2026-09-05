Predizborni skup SNSD-a u Šamcu: U fokusu porodica, vrtići i podrška mladima

Na predizbornom skupu SNSD-a u Šamcu Dodik, Karan i Cvijanović govorili su o porodici, vrtićima, školama i mjerama podrške.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

U fokusu njihovih obraćanja bile su mjere podrške porodici, djeci i mladima, kao i projekti u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Karan je rekao da je važno očuvati tradicionalnu porodicu, koju je opisao kao važan dio identiteta srpskog naroda.

"Smatram da bi, kada bi bilo ko htio da to promijeni, naš Ustav bio brana tome", rekao je Karan.

Govoreći o ulozi institucija, Karan je naveo da se kroz donošenje zakona i sistemskih mjera nastoji obezbijediti pravna i socijalna sigurnost porodica. Podsjetio je i da Ustav Republike Srpske obuhvata pitanja porodice, majke, djeteta i omladine kroz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, zaposlenja i demografije.

Karan je govorio i o humanitarnoj akciji "S ljubavlju hrabrim srcima", navodeći da je jedan od njenih ciljeva bio podrška dijagnostici i liječenju djece sa teškim bolestima u inostranstvu.

Dodik o vrtićima, školama i podršci porodicama

Dodik je rekao da Republika Srpska, prema njegovoj ocjeni, ima budućnost i da je riječ o stabilnom društvu koje se razvija.

"Republika Srpska ima budućnost, mi smo za to izgradili osnove, a prije su to učinili borci Vojske Republike Srpske i ta generacija rukovodilaca i političara", rekao je Dodik.

ШАМАЦ, 4. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - Предсједник СНСД-а Милорад Додик у обраћању присутнима у Шамцу на трибини те политичке партије којом је озваничен почетак изборне кампање.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Kao naredne aktivnosti institucija najavio je ulaganja u vrtiće i školske objekte, uključujući ugradnju klima-uređaja u školama koje ih nemaju.

"Pokrenućemo širu akciju, da svaka škola sve pripremi tako da bi se u junu moglo ući u radove i do septembra uvesti klima-uređaji", rekao je Dodik.

Najavio je i otvaranje vrtića u Bileći, dok je za Banjaluku rekao da je ove godine predviđeno 10 miliona maraka podrške, ali da procedure još nisu završene.

Dodik je govorio i o potrebi sprečavanja upotrebe narkotika među mladima, kao i o Alimentacionom fondu i mjerama podrške porodicama.

Kada je riječ o subvencijama kamatnih stopa za mlade bračne parove, rekao je da bi problem u vezi sa realizacijom mjere trebalo da bude riješen u narednih nekoliko dana. Naveo je da bi ta mjera trebalo da omogući pojeftinjenje prve nekretnine za 17 odsto.

Dodik je pomenuo i podršku liječenju djece sa rijetkim bolestima, akciju "S ljubavlju hrabrim srcima" i Fond "Duša djece".

Cvijanović o mjerama podrške porodici

Cvijanović je rekla da porodica ima centralnu poziciju u društvu Republike Srpske i podsjetila na mjere podrške koje su, kako je navela, tokom prethodnih godina uvedene za porodice, djecu i studente.

Među njima je izdvojila pomoć za novorođenčad, podršku za mlijeko za bebe kojima je potrebno, besplatne udžbenike, pomoć višečlanim porodicama, podršku porodiljama, finansiranje vantjelesne oplodnje i prenatalnih testova, kao i dodatak za nezaposlene majke.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Prema njenim riječima, kroz finansiranje vantjelesne oplodnje do sada je rođeno više od 2.200 beba.

Cvijanović je navela i da su ulaganja usmjeravana u studentske domove, uključujući sanaciju postojećih i izgradnju novih objekata.

"Centralna briga je porodica i mjere su gradirane na način da se krene od novorođenčeta, prethodno da ste u trudnoći obezbijedili određenu podršku, pa da majka, koja je nezaposlena, dobija ono što bi imala i da je zaposlena", rekla je Cvijanović.

Dodala je da, prema njenim riječima, nijedna od tih mjera nije donesena bez mišljenja struke.