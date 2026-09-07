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"Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić" predstavila program: "10 politika za bolji život građana"

"Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić" predstavila program: "10 politika za bolji život građana"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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"Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić" predstavila je 10 konkretnih politika koje će, kako navode, biti u fokusu njihovog djelovanja, sa ciljem boljeg života građana i snažnije Republike Srpske.

Volja naroda Srpske Vlado Đajić Izvor: Volja naroda Srpske

Kako ističu, program je zasnovan na stvarnim potrebama ljudi i konkretnim rješenjima za probleme sa kojima se suočavaju penzioneri, borci, mladi, porodice, poljoprivrednici, zdravstveni radnici i svi oni koji žele da žive i rade u Republici Srpskoj.

Njihovih 10 politika su:

1. Besplatni lijekovi za penzionere i penzije usklađene s realnom potrošačkom korpom.

2. Svakom borcu dodijeliti jednokratni grant zahvalnosti u iznosu od 10.000 KM, a porodici poginulog borca 20.000 KM, te obezbijediti veće invalidnine.

3. Mladim bračnim parovima omogućiti kupovinu prve nekretnine po cijeni izgradnje do 1.000 evra po kvadratnom metru.

4. Veće otkupne cijene za održivu i konkurentnu domaću poljoprivredu, a podsticaje prilagoditi stvarnim potrebama uz maksimalnu kontrolu.

5. Pokrenuti program samozapošljavanja uz grantove za osnivanje firme ili obrta i podršku poslovanju tokom prve godine.

6. Bolji uslovi za pacijente i zdravstvene radnike. Podsticaji za rad tamo gdje nedostaje ljekara i novi zakon o platama s većim koeficijentima.

7. Turizam proglasiti privrednom granom od prvorazrednog nacionalnog interesa, s fokusom na zdravstveni, a posebno stomatološki turizam.

8. Provesti dubinsku reformu obrazovnog sistema uz prilagođavanje potrebama savremenog tržišta rada, te uvesti nove kulturne politike uz značajno veća sredstva za razvoj kulture i umjetničkog stvaralaštva.

9. U četiri godine obezbijediti mjesto u vrtiću za svako dijete. Cilj su besplatni vrtići, uz „baka-deda servis“ i naknadu od 500 KM za brigu o djetetu.

10. Osnivanje fonda za podršku mladima koji se žele vratiti, zaposliti, pokrenuti posao i zasnovati porodicu.

Iz "Volje naroda Srpske dr Vlado Đajić" poručuju da će insistirati na konkretnim rješenjima, rezultatima i politici koja se bavi stvarnim životom građana.

(Mondo)

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Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić Izbori 2026

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