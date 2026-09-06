Blanuša iz Srpca: Domaći stočari prepušteni su sami sebi bez sigurnog plasmana mlijeka i mesa

Kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša posjetio je porodičnu farmu Bosančić u Bardači kod Srpca, gdje je razgovarao sa domaćim stočarima i ukazao na gooruće probleme sa kojima se oni svakodnevno suočavaju u svom radu.

Izvor: SDS saopštenje

Tokom obilaska farme koja broji oko 40 grla, od čega je 20 muznih krava, Blanuša je istakao da se na ovom imanju proizvodi vrhunsko domaće mlijeko, ali da proizvođači nemaju ono što im je u ovom trenutku najpotrebnije — siguran otkup i stabilnu cijenu.

"Naši ljudi proizvode, hrane stoku domaćom hranom, ulažu svoj novac i svoj rad, a onda su prepušteni sami sebi da se snalaze kome će i po kojoj cijeni prodati ono što su proizveli", upozorio je Blanuša.

On je naglasio da se problemi u poljoprivredi ne odnose samo na sektor mljekarstva, već podjednako pogađaju i proizvodnju mesa, gdje takođe ne postoji organizovan otkup niti siguran plasman za proizvedenu junad i bikove.

Prema njegovim riječima, država ne smije da ostane po strani niti da bude nijemi posmatrač dok domaći proizvođači bilježe gubitke.

"Njena osnovna obaveza je da obezbijedi siguran otkup, predvidivu cijenu i uslove u kojima se čovjeku isplati da ostane na svom imanju i proizvodi", poručio je Blanuša, dodajući da podsticaji sami po sebi nemaju pravi efekat ukoliko poljoprivrednik na kraju nema kome da plasira svoj trud.

Zaključujući posetu Bardači, Blanuša je ocijenio da je trenutno stanje realna slika domaće stočarske proizvodnje, koja ima vrijedne ljude i kvalitetan proizvod, ali joj nedostaje odgovorna politička podrška koja će sistemski stati iza domaćeg proizvođača.