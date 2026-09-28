U Višem sudu u Beogradu održano je pripremno ročište Nikoli Đokiću, optuženom za nesreću u kojoj je poginula tročlana porodica.

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U Višem sudu u Beogradu danas je održano pripremno ročište pred početak suđenja državljaninu Bosne i Hercegovine Nikoli Đokiću (25) optuženom da je 26. oktobra prošle godine na Novom Beogradu pod uticajem alkohola i droge izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula tročlana porodica, potvrdila je za Tanjug portparolka tog suda Ivona Čogurić, prenio je Blic.

Pripremno ročište je bilo zatvoreno za javnost, dok glavnom pretresu koji je zakazan za 22. oktobar, javnost može da prisustvuje.

Đokić je optužen da se kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, usljed čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške tjelesne povrede.

Optužnicom je okrivljenom na teret stavljeno krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprijećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je sudu predložilo da nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog osudi na maksimalnu zatvorsku kaznu, kao i da mu izrekne obaveznu mjeru bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom u odnosu na sve vrste i kategorije vozila u trajanju od pet godina.

Predloženo je i da mu sud izrekne mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta - putničkog motornog vozila marke "Audi A4".

Vidi opis Održano ročište državljaninu BiH: Proletio kroz crveno sa 1,86 promila i ubio tročlanu porodicu u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 8 / 8

Sumnja se da je Đokić 26. oktobra 2025. godine oko 00:44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,86 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance - opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke "Audi A4".

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, okrivljeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obilježenog pješačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svjetlo) u trajanju od najmanje devet sekundi, već je ušao u raskrsnicu velikom - neprilagođenom brzinom od oko 110 km na čas, gdje je dozvoljena brzina bila 50 km na čas, čime je postupio suprotno većem broju odredbi iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

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Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu putničkog motornog vozila marke "Hyundai i-30" kojim je upravljala D.Š. krećući se Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala lijevo u Ulicu Omladinskih brigada brzinom od oko 32,6 km na čas, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svjetlo).

Usljed udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvjete, usljed kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mjesta preminuli, dok je teške tjelesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao okrivljeni.