Smanjuju račun za struju i do 75 odsto: Širom Evrope skočila prodaja ovog uređaja, ljudi se kunu u isplativost

Prelaskom na toplotne pumpe, računi za struju mogu pasti i do 75 odsto, uz značajne godišnje uštede na grijanju.

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Ulaganje od nekoliko hiljada evra u novi sistem grijanjasasvim opravdano izaziva sumnju kod mnogih domaćinstava. Ipak, kada se podvuče crta, toplotne pumpe (vazduh-voda, zemlja-voda i voda-voda) trenutno predstavljaju najefikasniji način zagrijavanja prostora i sanitarne vode.

Tajna njihove efikasnosti leži u načinu rada: one ne proizvode toplotu sagorijevanjem fosilnih goriva, već 75% energije besplatno preuzimaju iz okoline (vazduha, zemlje ili podzemnih voda), dok struju koriste isključivo za pokretanje kompresora. U poređenju sa električnim kotlovima ili TA pećima, koji za 1 kW toplotne energije potroše 1 kW struje, pravilno odabrana toplotna pumpa za isti utrošak isporuči od 3 do 5 kW toplotne energije. Taj odnos se naziva COP (koeficijent efikasnosti).

Konkretna računica: Koliko novca ostaje u džepu?

Uštede variraju od domaćinstva do domaćinstva, ali prosječne brojke su jasne. Prelaskom sa klasičnog električnog grijanja (kotlovi, TA peći) na toplotnu pumpu, računi padaju za 60% do 75%. U poređenju sa grijanjem na gas ili pelet, ušteda iznosi između 30% i 50%, dok su u odnosu na lož-ulje računi niži i do 85%.

Evo preciznog primjera za dobro izolovan objekat od oko 100 kvadrata, sa kvalitetnom stolarijom i podnim grijanjem:

Grijanje na električni kotao: Domaćinstvo troši oko 15.000 kWh godišnje.

Domaćinstvo troši oko 15.000 kWh godišnje. Toplotna pumpa (COP 4): Za istu količinu toplote potroši oko 3.750 kWh.



Sa ovakvim tempom uštede, kompletna početna investicija otplaćuje se u prosjeku za 5 do 8 godina, nakon čega svaka grejna sezona donosi čist profit.

Ključni faktori koji diktiraju stvarnu uštedu

Iako proizvođači garantuju visoku efikasnost, toplotna pumpa nije magični štapić. Njeni rezultati u praksi direktno zavise od infrastrukture vašeg doma.

Termoizolacija je temelj svega

Ukoliko kuća nema fasadu, gubiće i preko 40% toplote, a sa starom drvenom stolarijom taj gubitak ide i do 60%. U neizolovanom objektu, toplotna pumpa mora da radi pod maksimalnim opterećenjem kako bi nadoknadila toplotu koja "curi" kroz zidove, čime gubi svoju glavnu prednost – ekonomičnost. Puna isplativost postiže se tek sa stiroporom debljine 10 ili 12 cm i savremenom PVC ili ALU stolarijom.

Podno grijanje naspram starih radijatora

Toplotne pumpe su dizajnirane za niskotemperaturne sisteme. Najveću uštedu (visok COP) ostvaruju kada griju vodu na 30° do 40°C, što je idealno za podno ili zidno grijanje. Ako pumpu povežete na stare, tučane radijatore koji zahtijevaju temperaturu vode iznad 65°C, njena efikasnost drastično opada, a period povrata investicije se produžava.

Zamka pogrešne snage (Dimenzionisanje)

Najveća greška pri kupovini je odabir pogrešne snage uređaja. Preslaba pumpa neće moći da zagrije kuću u minusu, pa će stalno paliti pomoćne električne grijače, što "zida" račune za struju. Sa druge strane, prejaka pumpa će se neprestano paliti i gasiti, što troši mnogo struje pri svakom startu kompresora i ubrzano haba sistem. Precizan proračun toplotnih gubitaka od strane stručnjaka je obavezan korak prije kupovine.

Vrste pumpi, navike i državna pomoć

Na tržištu dominiraju tri vrste sistema. Vazduh-voda su najpopularnije i najpristupačnije (model od 8 kW košta oko 3.500 evra), sa COP vrijednošću između 3,4 i 4.Sistemi zemlja-voda i voda-voda su znatno skuplji (oko 5.000 evra i više, uz složene zemljane radove), ali nude vrhunsku efikasnost (COP 4,4 do 5) i mogućnost pasivnog hlađenja ljeti.

Na konačni račun utiču i svakodnevne navike. Naglo obaranje temperature kada niste kod kuće, a potom "odvrtanje" termostata na maksimum da se kuća brzo zagrije, poništava efikasnost uređaja. Toplotne pumpe su najštedljivije kada rade kontinuirano, održavajući stabilnih 21°-22°C. Takođe, zanemarivanje redovnog godišnjeg servisa (čišćenje filtera, provjera pritiska i izolacije cijevi) otežava rad kompresora i nepotrebno troši struju.

Pored evidentne uštede na mjesečnom nivou, sve jači motiv za prelazak na ovaj vid grijanja jesu i državne subvencije. Mnoge opštine u Srbiji finansiraju i do 50% troškova za ugradnju toplotnih pumpi. Kada se ova bespovratna sredstva ukrste sa rastućim cijenama peleta i struje, ugradnja toplotne pumpe prestaje da bude luksuz i postaje najisplativiji dugoročni potez za svaki moderan dom, piše Daibau.

Raste prodaja toplotnih pumpi u Evropi

Prodaja toplotnih pumpi za domaćinstva u Evropi značajno je porasla u prvih šest mjeseci ove godine, nakon što su rat u Iranu i poremećaji u snabdijevanju energentima podigli cijene nafte i gasa, dok su pojedine zemlje smanjile poreze na električnu energiju, pokazuju podaci Evropske asocijacije za toplotne pumpe (EHPA).

U 12 evropskih zemalja prodato je ukupno 1,16 miliona toplotnih pumpi, u poređenju sa 1,05 miliona u istom periodu 2025. godine.

(Kurir/MONDO)