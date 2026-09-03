TI BiH: Pred izbore podijeljeno 68 miliona KM, zabilježeno više od 2.200 potencijalnih zloupotreba

Transparency International BiH upozorava na rast indirektne kupovine podrške birača i zloupotrebe javnih resursa mjesec dana pred Opšte izbore u BiH.

Izvor: CIK BiH

Mjesec dana pred održavanje Opštih izbora u Bosni i Hercegovini bilježi se zabrinjavajući rast slučajeva indirektne kupovine podrške birača kroz jednokratna novčana davanja, upozorava Transparency International BiH (TI BiH).

Prema podacima ove organizacije, od raspisivanja izbora do sada je kroz različite oblike jednokratne pomoći podijeljeno oko 68 miliona KM. Najveći dio, 31 milion KM, izdvojila je Vlada Republike Srpske za jednokratnu pomoć penzionerima u iznosu od 80 i 120 KM.

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH odbila sankcionisati premijera RS Savu Minića, uz obrazloženje da je odluku donijela Vlada RS kao kolektivni organ, uslijedila je nova podjela novca - 16 miliona KM studentima i učenicima, u iznosima od 100 i 150 KM.

TI BiH navodi da je ova mjera najavljena na konferenciji za novinare SNSD-a, iako je riječ o novcu građana koji nije bio planiran budžetom niti je takva pomoć isplaćivana ranijih godina.

Izborni zakon BiH zabranjuje indirektnu kupovinu glasova javnim sredstvima, uključujući pružanje jednokratne pomoći građanima, uz izuzetak pomoći planirane u okviru redovnih budžetskih subvencija.

Više od 2.200 potencijalnih zloupotreba

Zbog izostanka sankcija, navodi TI BiH, trend se nastavlja. Jednokratnu pomoć pred izbore dobiće i penzioneri u Tuzlanskom kantonu i Brčko distriktu, dok je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović dodijelio pomoć radnicima Toplane.

TI BiH je do sada evidentirao više od 2.200 potencijalnih zloupotreba javnih resursa, a oko 63 odsto odnosi se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu, koji se često koriste za političku promociju.

Širom BiH otvoreno je 370 infrastrukturnih projekata vrijednih oko 156 miliona KM, dok vrijednost projekata započetih u ovom periodu iznosi oko 510 miliona KM.

CIK je u nekoliko novijih odluka počeo sankcionisati promociju infrastrukturnih projekata na društvenim mrežama političkih partija.

Tako je kažnjen direktor Banje Mlječanica i predsjednik NPS-a Darko Banjac, koji je svojoj stranci pripisivao zasluge za izgradnju lokalnog vodovoda.

TI BiH je terenskim monitoringom ispratio 49 javnih manifestacija na kojima su otvarani infrastrukturni projekti. Kandidati na izborima bili su prisutni na 75 odsto događaja, dok su na 41 odsto zabilježene političke poruke.

Zbog takvih slučajeva CIK je, između ostalih, kaznio gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića i njegovu stranku sa po 4.000 KM zbog vođenja kampanje na otvaranju ambulante porodične medicine. SNSD je kažnjen sa 12.000 KM zbog političkog govora Milorada Dodika na otvaranju lokalnog puta u Srpcu.

Kažnjeni su i Vlado Đajić i njegova stranka zbog vođenja kampanje na nizu javnih događaja pod nazivom „Krajiško veče“.

Kampanje na bilbordima i društvenim mrežama

TI BiH je do sada evidentirao i više od 90 slučajeva preuranjene kampanje, najčešće na društvenim mrežama.

Posebno zabrinjavaju, navode, masovne kampanje na bilbordima na kojima se kandidati promovišu bez stranačkih obilježja. Evidentirano je i 16 slučajeva plaćenog oglašavanja institucija kojim se promovišu kandidati.

Kao najradikalniji primjer TI BiH navodi kampanju predsjednika RS „Srpska te voli“, u okviru koje je zakupljen veliki dio bilbordskog prostora, dok se aktuelnoj vlasti pripisuju zasluge za postojeća budžetska davanja i stečena prava različitih kategorija stanovništva.

Evidentirana su i 84 slučaja jednokratnih nenovčanih davanja, najčešće kroz besplatne preglede i druge pogodnosti praćene političkom promocijom. CIK je, između ostalog, kaznio DNS sa 3.000 KM zbog podjele besplatnih bonova za šminkanje.

TI BiH je zabilježio i 44 slučaja povećanog zapošljavanja pred izbore, za šta, kako navode, u BiH ne postoji zakonsko ograničenje.

TI BiH: Lideri nastavljaju sa širenjem dezinformacija

Poseban problem, prema ocjeni TI BiH, predstavlja sistemska kampanja širenja lažnih informacija o izbornom procesu. Uprkos novčanim sankcijama, politički lideri nastavljaju da dezinformišu birače o uvođenju novih izbornih tehnologija.

U posljednja dva mjeseca TI BiH je CIK-u proslijedio 55 prijava, dok je na osnovu njihovih prijava do sada izrečeno više od 102.000 KM sankcija političkim subjektima i drugim odgovornim licima.

Najviše sankcija odnosi se na preuranjenu kampanju, a dio na zloupotrebu javnih resursa. TI BiH navodi da CIK, kako se izbori približavaju, pooštrava sankcije.

Ipak, iz ove organizacije upozoravaju da posebno zabrinjava izostanak kazni za najradikalnije primjere zloupotrebe javnih resursa i indirektne kupovine glasova, zbog čega se, kako ističu, i dalje ne može govoriti o fer izbornim uslovima za sve učesnike.

TI BiH nastavlja da prati zloupotrebe javnih resursa i druge oblike kršenja izbornog zakona, uz pomoć prijava građana koji mogu anonimno ukazati na izborne nepravilnosti.