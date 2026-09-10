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Pucnjava u okolini Zagreba: Muškarac ranjen u ugostiteljskom objektu, napadač uhapšen

Pucnjava u okolini Zagreba: Muškarac ranjen u ugostiteljskom objektu, napadač uhapšen

Autor Dušan Volaš
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U ugostiteljskom objektu u mjestu Lupoglav kod Dugog Sela, nedaleko od Zagreba, večeras je došlo do pucnjave u kojoj je iz vatrenog oružja ranjen jedan muškarac, potvrđeno je iz tamošnje policije.

Oružani incident u Hrvatskoj: Pucnjava u lokalu kod Dugog Sela, jedna osoba povrijeđena Izvor: Shutterstock

Prema prvim informacijama, incident se dogodio oko 19 časova u Ulici Ivana Horvatića. Napadač je ispalio hice u muškarca, ali tačan stepen njegovih povreda i trenutno zdravstveno stanje još uvijek nisu zvanično saopšteni javnosti.

Osumnjičeni za ovaj oružani napad je savladan i trenutno se nalazi pod nadzorom hrvatske policije, objavili su hrvatski mediji.

Na licu mjesta je u toku uviđaj i opsežno kriminalističko istraživanje, nakon čega bi trebalo da budu poznati tačni motivi i sve okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

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Tagovi

pucnjava Hrvatska

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