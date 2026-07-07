Predao se policiji: Uhapšen Danijel Trninić (42), osumnjičen za pokušaj ubistva dvojice muškaraca u Čakovcu

Danijel Trninić (42), za kojim je od subote trajala intenzivna potraga zbog pucnjave na parkiralištu u Čakovcu, uhapšen je nakon što se sam predao policiji.

Izvor: Policijska uprava međimurska

Trninić je osumnjičen da je u subotu iz vatrenog oružja teško ranio dvojicu muškaraca, koji se trenutno nalaze u Županijskoj bolnici u Čakovcu i, prema posljednjim informacijama, stabilnog su zdravstvenog stanja.

Potraga za Trninićem trajala je nekoliko dana, a postojala je sumnja da je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Ipak, ispostavilo se da se skrivao u Sloveniji. Kako saznaje Index, policija je uspjela da uspostavi kontakt sa njim posredstvom osoba iz kriminogene sredine, nakon čega je jedan od najiskusnijih inspektora Policijske uprave međimurske iskoordinirao njegovu predaju.

Policijska uprava međimurska zvanično ga tereti za krivična dijela pokušaja ubistva, kao i za dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.

Trninić, koji je rođen u Sisku sa prebivalištem u Varaždinskoj županiji, odranije je poznat policijskim organima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prije šest godina bio je jedan od aktera velike policijske akcije "Unikat" u BiH, kada je uhapšen zbog uzgoja i prodaje marihuane u napuštenoj fabrici, kao i zbog ilegalnog posedovanja oružja. Zbog tih djela osuđen je na pet i po godina zatvora, a nakon odslužene trećine kazne u BiH, zatražio je i dobio premještaj u Hrvatsku, gdje je ostatak kazne odslužio u kaznionici u Lepoglavi.

Ni nakon izlaska na slobodu nije se povukao iz kriminalnih aktivnosti, a varaždinska policija ga je evidentirala i zbog prevara u privrednom poslovanju.

Iako zvanična istraga još traje, nezvanične informacije ukazuju na to da je sukob ispred ugostiteljskog objekta u kojem je došlo do pucnjave izbio zbog trgovine narkoticima. Policijski službenici obavili su početne razgovore sa ranjenim muškarcima, ali će detaljna saslušanja biti obavljena tek kada se njihovo zdravstveno stanje dovoljno popravi.